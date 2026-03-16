El prófugo más buscado ya está detenido en la cárcel de Villa Floresta

Daniel Pedro Silva Beroisa no resistió la tentación de estar activo en las redes sociales y publicar videos en Tik Tok.

Su “presencia” virtual permitió que en la vida real llegue a su fin una etapa de cinco años en los que permaneció prófugo de la Justicia bahiense.

Tras el allanamiento y su detención en un departamento del barrio Pacífico, el sujeto fue trasladado en las últimas horas a la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

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No obstante, según trascendió, el defensor solicitó la derivación del acusado a la cárcel de Saavedra, donde se encuentran alojados algunos de sus familiares.

En las últimas horas, la Justicia de Garantías, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, decretó la prisión preventiva de “Tato” Silva Beroisa en la causa por la tenencia y comercialización de estupefacientes.

También se le imputó la tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra y de uso civil.

En tanto, el joven es investigado además como presunto integrante de una banda de asaltantes comandada por el expolicía Carlos Octavio Meneses (condenado a 7 años de prisión).

El pasado 4 de marzo, como se informara, la DDI allanó un departamento de la calle Viamonte al 1300, donde redujo y detuvo a Silva Beroisa, quien se encontraba prófugo desde mediados de 2020.

En el lugar incautaron dos armas de fuego, relojes, una balanza de precisión y 6 envoltorios con formato rectangular (tipo ladrillo) con restos de sustancia blanca que sería cocaína.

El 14 de junio del año pasado el delincuente había estado a punto de caer durante un procedimiento desarrollado en Almafuerte al 300, aunque en esa oportunidad logró escapar por los techos y fue recogido en las inmediaciones por una camioneta que era guiada por una mujer.

Allí también, como en los últimos días, los uniformados hallaron envoltorios que serían de sustancias, por lo que los investigadores presumen que durante todo este tiempo habría seguido ligado a la venta de drogas.

También consideran que podría hacerlo a una escala superior a la del narcomenudeo.

Los teléfonos

Cuando la Policía irrumpió en la vivienda, el acusado intentó destrozar un telefono Iphone que tenía en su poder.

“Al ingresar intentó romperlo y quedó astillado. Será sometido a pericias para ver si se puede extraer algún elemento del aparato”, indicó un vocero judicial.

Del mismo modo, señalaron que el análisis de este tipo de dispositivo es complicado, “porque lleva tiempo y luego se debe realizar la inspección de cada archivo”.

Por otra parte, y respecto a la presunción de que Silva Beroisa podría haber seguido ligado al comercio de sustancias, la fuente sostuvo que en un aparato incautado a fines de febrero, durante un allanamiento realizado a otra persona en la zona de Patricios al 2.100, se hallaron registros de llamadas entre éste y el sujeto arrestado en el procedimiento.

Cabe recordar que durante el operativo, ordenado en relación a un ataque con armas, la Policía incautó medio kilogramo de cocaína.

En ese teléfono también se encontraron mensajes en los que se aludía a una persona apodada “Tato” y en la que se hablaba de importantes cantidades de marihuana.

El origen

La causa en la que se investiga el comercio de sustancias comenzó a investigarse a mediados de 2019, luego de que se produjera un asalto en la casa que ocupaba la familia Silva Beroisa, en la zona de Villa Bordeu.

Algunas personas del sector señalaron que allí se venderían drogas, por lo que comenzaron las tareas investigativas.

En tanto, en noviembre de ese año, durante un procedimiento realizado en el kilómetro 1 de la ruta 33, la Policía interceptó un auto en el que se movilizaban Silva Beroisa y un menor.

En el interior del rodado secuestraron 39 gramos de cocaína.

En tanto, en mayo de 2020 también se conoció una denuncia anónima en el mismo sentido.

"Birra", "remeras" y "hamburguesas"

Aparatos. Los investigadores hallaron en el iPhone 8 Plus que a fines de 2019 secuestraron en poder de Silva Beroisa mensajes con conversaciones y palabras clave que tendrían relación con el comercio de estupefacientes.

Jerga. Indicaron que términos como "árboles", "remeras", "birra" y "hamburguesas" presuntamente se utilizaban para referirse a las drogas. También fue hallada la palabra "pesa", cuando el acusado le habría pedido a un conocido que le facilitara una balanza.