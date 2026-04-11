Reclamos por el aumento “desmedido” y el precario servicio de la línea 319

Por Natalia Miguel



La Juventud de la Unión Cívica Radical se pronunció en contra del aumento “desmedido” del boleto de la línea 319 de la empresa El Villarino, que une la traza interurbana entre Punta Alta y Bahía Blanca.

“Se trata de una suba del 127%. Una cosa abismal”, dijo Natasha Lopetegui, presidenta de ese espacio compuesto, sobre todo, por estudiantes, muchos de los cuales cursan carreras en institutos y universidades bahienses.

“Los miembros de la Juventud Radical de Coronel Rosales tenemos la obligación ética y moral de abordar este tema como estudiantes y usuarios de la línea 319. Trabajamos en conjunto con nuestra concejal, Liliana Taboada, quien siempre está dispuesta para recibir las problemáticas que nosotros le planteamos. De hecho, ya presentó un pedido de informe ante el Municipio y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires”.

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“Lo hizo -continuó- en conjunto con el bloque de Bien Común. Es algo que en realidad tendrían que hacer todos los bloques. Lo que se pretende saber básicamente es por qué el Ministerio de Transporte permitió un aumento tan excesivo y abrupto, considerando el contexto económico que vivimos todos”.

“A esto se suma el deterioro del servicio. Algo habitual es que nos quedemos a mitad de camino porque los micros se rompen. Hay que esperar el colectivo siguiente, que también viene lleno y la gente queda mucho tiempo varada en la ruta esperando hasta poder completar el viaje. Insisto en que es algo que sucede de manera cotidiana y encima tenemos un aumento de 1.846 a 4.200 pesos, que para el bolsillo de cada uno es un montón de plata”.

Expuso, sobre este último punto, que “aumenta todo menos los sueldos y la gente ya no puede pagar más. Sin contar que la prestación es paupérrima. No puede ser que se habiliten aumentos, sin exigir condiciones mínimas de seguridad. El descontento de la gente es más que obvio. Muchas estudiantes trabajan para pagar sus estudios y ya hay muchos compañeros de carrera que están planteando la posibilidad de ir menos días a cursar o directamente no ir porque no les alcanza el dinero para el pasaje”.

“Sé que no es la única línea de colectivos en la provincia de Buenos Aires que se encuentra en situación de deterioro o que no está en condiciones de transportar a las personas. Pero a nosotros nos toca hacer hincapié en la línea 319 porque es la única que conecta a nuestra ciudad con Bahía y quienes queremos estudiar corremos con el peligro de no saber si vamos a llegar a destino y a qué hora”.

Y agregó que “la empresa tiene una responsabilidad muy grande, pero el Estado también la tiene porque debe controlar y no lo está haciendo. Los ciudadanos estamos pidiendo algo muy simple: previsibilidad, seguridad y un servicio digno. En otras palabras, estamos pidiendo viajar tranquilos, que nos aseguren que vamos a poder llegar, el cumplimiento de los horarios y la habilitación de unidades de refuerzo. Sin embargo, las condiciones son todas malas”.

Lopetegui mencionó que, a parecer y por las cuestiones que se están viviendo, “cada vez son menos las esperanzas de resolver las cosas, pero sí nos empezamos a resignar. Entonces, parece que naturalizamos estas cuestiones y no queda otra más que agachar la cabeza, seguir trabajando y pagar lo que se tenga que pagar. Lo que estamos buscando desde la UCR no es una esperanza, sino que se cumpla con las obligaciones, en este caso del Ejecutivo Municipal y su contacto con el gobernador, y el ámbito de la Provincia. El intendente es el único que nos puede dar una solución por su contacto directo con Axel Kicillof”.

Impacto

En tanto desde La Libertad Avanza se indicó que se trata de un servicio esencial para la movilidad regional y resulta necesario garantizar transparencia en la determinación de tarifas y evaluar el impacto social que estas medidas generan en los usuarios frecuentes.

Asimismo, mediante un proyecto se solicita al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que informe cuál es la resolución administrativa o normativa que habilitó este incremento, cuál es la estructura de costos que lo fundamenta y cuáles son los mecanismos de control aplicados sobre la empresa prestataria.

“Estamos hablando de un aumento cercano al 127% en el valor del pasaje, algo que impacta directamente en el bolsillo de los vecinos de Coronel Rosales. Muchos estudiantes y trabajadores dependen diariamente de este servicio para trasladarse a Bahía Blanca, por lo que creemos que la Provincia debe dar explicaciones claras sobre cómo se autorizó este incremento”, señaló el concejal Nahuel Ison Ponce.

Otro de los puntos planteados en la iniciativa es la situación que atraviesan los estudiantes que utilizan este servicio.

Según se señala en el proyecto, la empresa no cuenta actualmente con el sistema de pago mediante la tarjeta SUBE, lo que impide que muchos estudiantes puedan acceder al beneficio del boleto educativo gratuito.

En ese marco, desde La Libertad Avanza también se solicitó a la Provincia que evalúe la revisión del cuadro tarifario vigente y analice alternativas que permitan garantizar mayor competencia y accesibilidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta la importancia que reviste esta conexión para los vecinos de Coronel Rosales.