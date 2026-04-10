Retoman el recambio de cañerías de agua en el casco céntrico

Los trabajos de recambio y ampliación de la red de agua potable en Punta Alta, una obra clave para mejorar el funcionamiento del servicio en distintos sectores de la ciudad, se retomaron ayer, tras dos años suspendidos.

La intervención incluye la renovación de cañerías en el casco histórico, nuevas conexiones domiciliarias y la posterior reparación de veredas, con el objetivo de optimizar el sistema de manera integral, informaron desde la Comuna.

Actualmente, los trabajos presentan un avance del 30,38% y están a cargo de la empresa C&E Construcciones SA.

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En esta etapa, las tareas se concentrarán en distintos puntos como Roca y Rosales, Roca y Urquiza, 25 de Mayo y Urquiza, Rosales y Humberto, Rosales y 25 de Mayo, Humberto y Rosales, y Rosales y Colón.

Además, se informó que hasta las 13 de hoy permanecerá cortada la calle Roca entre el 200 y el 300, por el desarrollo de los trabajos.

Desde el Municipio indicaron que se trata de una obra largamente esperada, que pudo reanudarse tras completar instancias administrativas, y que apunta a garantizar un servicio de agua más confiable y eficiente para los vecinos.