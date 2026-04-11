Punta Alta: secuestraron drogas y un machete en un operativo

Durante un operativo de rutina la policía de Punta Alta secuestró está madrugada drogas y un machete en el interior de un vehículo en el que circulaban tres personas, informaron fuentes oficiales.

Desde la seccional policial rosaleña indicaron que el procedimiento se produjo minutos antes de las 4, en Pueyrredón al 300, cunado los efectivos interceptaron un rodado marca Jeep para identificar a sus ocupantes.

Los voceros mencionaron que los sujetos, identificados como Ítalo Flores Oberti (24), Maximiliano Velázquez 35) y Mauro Villán (33), habrían intentado ocultar objetos, por lo que los efectivos procedieron a registrar la unidad.

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En esas circunstancias, según detallaron, detrás del asiento del conductor secuestraron "una sustancia blanquecina similar a clorhidrato de cocaína, con un pesaje de 13,5 gramos".

Agregaron que "entre los asientos delantero de conductor y acompañante se halló una bolsa de nylon conteniendo otra sustancia de similares características, con un peso de 8,2 gramos".

Finalmente, incautaron también en poder de los sospechosos tres teléfonos celulares y un machete.

Los sujetos fueron trasladados a la seccional policial y puestos a disposición de la UFIJ N° 19.