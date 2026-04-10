AEC: busca reactivar la mutual y hay novedades de la paritaria

Todos los meses, los secretarios generales de las distintas Asociaciones de Empleados de Comercio del país se reúnen en Capital Federal con el fin de analizar y exponer diferentes temas, como por ejemplo económicos, de obra social y, en el caso puntual del gremio mercantil de Punta Alta, la reactivación de una mutual que ya fue presentada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Christian Rodríguez, secretario general de la AEC puntaltense, dijo que los encuentros se llevan adelante los primeros martes de cada mes y los miércoles se desarrollan las reuniones de secretariados, “donde podemos hablar sobre la situación que se vive en el país”.

“Y aprovechamos para poner en refuncionamiento una mutual, con la firma de algunos papeles, además de la presentación de material de la obra social. El personal de Osecac prepara las carpetas y nosotros traemos la documentación para hacer los trámites correspondientes en la casa central”, sostuvo el dirigente sindical.

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Sobre las paritarias, mencionó que “se están dando de acuerdo a lo que el gobierno permite. Hay un techo, ya no hay paritarias libres como antes. Ahora conseguimos un 5% distribuido en tres pagos: uno de los 2% y los otros dos de 1,5%, además de una suma mensual para abril”.