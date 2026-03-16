Murió Marcelo Araujo, periodista e ícono del relato en "Fútbol de Primera"

Marcelo Araujo (izquierda) y Enrique Macaya Márquez, las caras de Fútbol de Primera. Foto: Archivo La Nueva.

Una noticia generó tristeza en el mundo del fútbol argentino y el periodismo. Marcelo Araujo, histórico relator y periodista, murió a los 78 años.

La noticia la confirmó hoy su amigo Fernando Pacini en radio La Red.

“Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, dijo quien fue su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

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Se encontraba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde falleció a las 2 de la mañana de hoy. Según informaron medios porteños, se encontraba afectado por secuelas de la pandemia de COVID-19, que le generaron problemas de salud desde el punto de vista motriz y neurológico.

Lázaro Jaime Zilberman -Marcelo Araujo fue su nombre artístico- fue periodista deportivo y uno de los relatores de fútbol más reconocidos y emblemáticos del país.

Desde temprana edad se dedicó a la locución en medios, alcanzando amplia trayectoria desde los años '70. En esa misma década, y hasta 1989, relató partidos internacionales con los comentarios de Fernando Niembro.

Pero sin dudas que su etapa más trascendente fue cuando, a partir de 1989 y hasta noviembre de 2004, condujo el programa Fútbol de Primera, un clásico de los domingos por TyC Sports. Además en ese período fue relator habitual del partido de la fecha en el torneo de AFA de primera división, junto con el comentarista Enrique Macaya Márquez.

Se caracterizó por tener un estilo descontracturado al relatar, utilizando algunas frases que todavía se recuerdan, como "¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?",​ o repetir desesperadamente un jugador que erró un gol prácticamente hecho con "¡¡Lo que te devoraste...!!".

En 2005, tras su salida de Fútbol de Primera, fue convocado para conducir el programa "3 en el Fondo", junto con Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo, emitido por Canal 7 hasta 2006.

En diciembre de ese mismo año, Araujo narró los partidos de ida y vuelta de la final de la Copa Mustang, del fútbol colombiano, entre Deportivo Cali y Real Cartagena, junto con Carlos Antonio Vélez, en el programa Fútbolmanía, del canal RCN Televisión.

Además, relató partidos de la Copa Libertadores de América, la Copa Mercosur y los partidos de la selección de fútbol de Argentina en las eliminatorias para mundiales, Copa América y en la Copa Mundial de Fútbol. En 2006, relató el Mundial de Alemania 2006 para el Canal 9 de Buenos Aires.

En 2007, condujo dos programas: "Fútbol, el debate" y "Noche de goles", ambos emitidos por América TV.

También se desempeño en DirecTV Sports junto a Juan Pablo Varsky, cuando en 2009 relató cotejos de la Copa FIFA Confederaciones.

A partir de agosto de 2009, fue convocado junto con un equipo de periodistas en el marco del programa Fútbol para todos. Después de cinco años, volvió a relatar el clásico del domingo; pero, en esta oportunidad, acompañado de los comentaristas Julio Ricardo y Fernando Pacini, transmitiendo los partidos de la primera división de Argentina en la TV Pública y El Nueve, y las eliminatorias para el Mundial de 2014 en la Televisión Pública Argentina.

En sus últimos trabajos, concretó un regreso a la pantalla en 2018 para América 24 con el programa Mundial 24.