Del camarón al trigo: un mapa de sabores y tradiciones en Bahía y toda la región

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El pasado fin de semana largo dejó una postal difícil de igualar. La 34ª edición de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino volvió a confirmar en Ingeniero White algo que ya es certeza: cuando la identidad se pone en escena, la respuesta es masiva.

Familias, turistas, vecinos y visitantes de toda la región se volcaron a un evento que, más allá de lo gastronómico, funciona como símbolo de pertenencia, memoria colectiva y orgullo local.

La imagen de largas filas frente a las cazuelas, los espectáculos colmados y el movimiento constante en el puerto no sólo hablan del éxito de una fiesta, sino que también reflejan un fenómeno más profundo: el crecimiento sostenido del turismo de cercanía en el sudoeste bonaerense, donde las celebraciones populares se consolidan como uno de los principales motores de atracción.

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Pero lo ocurrido en White no es una excepción. Es, en realidad, la puerta de entrada a un calendario mucho más amplio.

Bahía Blanca y su región de influencia han logrado construir, a lo largo de los años, una agenda continua de fiestas, ferias y festividades que atraviesa las cuatro estaciones y que posiciona al sudoeste bonaerense como un polo turístico emergente dentro de la provincia.

El ADN de las fiestas

Las fiestas populares no nacen de un decreto. Surgen de una necesidad: la de reunirse, celebrar lo propio y compartirlo. En la Sexta Sección Electoral, esa lógica se repite con una fuerza singular.

Cada evento es el reflejo de una historia. La del trabajo, la de la producción, la de las raíces inmigrantes o la de la cultura criolla. En muchos casos, esas dimensiones se entrelazan.

La gastronomía aparece como el hilo conductor más visible. Pero no se trata sólo de comida: cada plato sintetiza un recorrido productivo y cultural. El trigo en Tres Arroyos, la cebolla en Villarino, el ajo en Médanos, la trufa en Espartillar, el cordero en el sur bonaerense o los frutos de mar en Ingeniero White no son elecciones casuales. Son identidades.

A su vez, estas celebraciones funcionan como espacios de transmisión cultural. En ellas sobreviven recetas familiares, danzas, músicas, idiomas y costumbres que forman parte del patrimonio intangible de cada comunidad.

En Coronel Suárez, por ejemplo, las fiestas de raíz alemana del Volga mantienen viva una identidad centenaria. En Carmen de Patagones, la historia se convierte en celebración. En Bahía Blanca, la tradición gauchesca convive con la impronta portuaria y productiva.

El impacto económico

Más allá de lo cultural, las fiestas tienen un impacto económico concreto. Cada evento moviliza una red de actores que incluye alojamientos, gastronomía, transporte, comercio, producción artesanal y servicios.

En localidades pequeñas, muchas veces fuera de los circuitos turísticos tradicionales, estas celebraciones representan una oportunidad clave. Durante un fin de semana, la población puede multiplicarse y generar ingresos significativos.

Además, las ferias y exposiciones asociadas a estos eventos cumplen un rol estratégico. No sólo permiten la comercialización de productos, sino que también generan espacios de encuentro entre productores, emprendedores, instituciones y potenciales inversores.

La Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino (FISA), en Bahía Blanca, es un ejemplo claro. Allí se desarrollan rondas de negocios, capacitaciones, conferencias y vínculos que trascienden el evento en sí. Aunque aún no fue lanzada oficialmente, este año estaría prevista para noviembre.

Lo mismo ocurre con la Exposición Nacional de Ganadería e Industria de Bordeau, que reúne a actores clave del sector agropecuario y comercial, consolidando a la ciudad como un nodo regional. Se desarrollará del 1 al 6 de octubre.

Calendario sin freno

Tras el éxito reciente de la Fiesta del Camarón y el Langostino, la agenda continúa con propuestas para todos los gustos. De cara a lo que resta del año, el calendario ofrece una amplia variedad de opciones que combinan gastronomía, cultura, producción e historia.

El otoño presenta una combinación interesante entre propuestas tradicionales y nuevas expresiones productivas.

La Fiesta de la Vendimia en Saldungaray, este fin de semana, refleja el crecimiento de la vitivinicultura en el sudoeste bonaerense. Con bodegas, degustaciones, espectáculos y un entorno serrano atractivo, se consolida como uno de los eventos en expansión.

En Goyena ya se desarrolló a principios de abril, la Fiesta de la Coca Mallorquina, en la que se rescató la herencia española a través de la gastronomía, mientras que en Bahía Blanca la Fiesta Tradicionalista y Paseo Gaucho volverá a convocar a agrupaciones de toda la región, con un desfile que es ya una marca registrada en el marco del aniversario de la ciudad.

El invierno, lejos de ser una temporada de baja actividad, encuentra en la gastronomía un eje de atracción.

La Fiesta de la Trufa Negra, en Espartillar, posiciona a la región en el circuito gourmet, con propuestas que incluyen cocina en vivo, degustaciones y experiencias sensoriales.

En Pueblo San José, la Fiesta de la Carneada mantiene viva la tradición de los alemanes del Volga, mientras que en Stroeder la Fiesta del Cordero Norpatagónico pone en valor la producción ovina.

Por su parte, la Fiesta de la Empanada Costera en Reta combina descanso, turismo y sabores típicos durante las vacaciones de invierno.

Sobre el final de la época invernal se puede disfrutar en Guaminí de la Fiesta del Chorizo Seco.

Por su parte, la primavera concentra una gran cantidad de eventos y diversidad de propuestas.

En Bahía Blanca, la Fiesta del Cubanito suma identidad urbana, mientras que el Encuentro Nacional de Artesanos reúne en octubre a cientos de exponentes de todo el país en un evento cultural de gran escala.

La Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo, también en el décimo mes del año, pone en valor las raíces inmigrantes con una propuesta que combina gastronomía, cultura y turismo rural.

En Monte Hermoso, el clásico de siempre para estudiantes con la Fiesta Nacional de la Primavera, en un evento que convoca a miles de jóvenes y familias de la región que disfritan de música en vivo , DJ’s, Patio Gastronómico y un circuito cultural con actividades para todas las edades.

A mediados de octubre está la Fiesta Provincial y Nacional de las Llanuras, que se efectúa en Coronel Dorrego desde 1955. Organizada por la Peña Nativista, en 2022 fue reconocida a nivel nacional.

En noviembre, en Carhué, también se organiza la Fiesta del Pan, que reúne a productores, pymes y panaderos en torno a la producción de ese producto.

La agenda se completa con la Fiesta del Mate y la Torta Frita en Copetonas, la Fiesta de la Cerveza en Coronel Suárez y la Exposición Nacional de Ganadería e Industria en nuestra ciudad.

El cierre del calendario, coincidente con el verano, reúne algunas de las fiestas más convocantes.

La Fiesta de la Cerveza en Monte Hermoso marca el inicio de la temporada estival, que hasta marzo ofrece muchas más alternativas.

La Fiesta Nacional del Reservado se organiza, desde hace más de 50 años, en la laguna Las Encadenadas de Pigüé, en la primera quincena de febrero. Las actividades comprenden jineteada, espectáculos de folclore y paseo de pilcheros.

La Fiesta Nacional del Ajo en Médanos destaca por su impacto productivo y turístico.

La Fiesta Provincial del Trigo, en Tres Arroyos, muestra un eje productivo histórico.

En enero, en Carhué, se realiza la Fiesta Provincial del Turismo Termal, que ya tiene más de 20 ediciones, en las que se pueden apreciar shows en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

Para aquellos que gustan del arte escénico, en Benito Juárez, se desarrolla la Fiesta Provincial del Teatro Independiente.

El Festival de la Creación, en General La Madrid, se festeja desde 1986 durante tres días de diciembre y es el evento del arte y cultura más importante de ese distrito.

En Puan, los primeros días de febrero, se organiza la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, una de las más grandes de la región y con fuerte perfil productivo.

En Dorrego, en los primeros días de marzo, desarrollan la Fiesta Provincial del Olivo.

En General Cerri, la Fiesta de la Historia de la Carne recupera la identidad industrial de la localidad con un gran asado popular como eje central.

La Fiesta de San Silverio, en Ingeniero White, aporta un componente religioso y cultural distintivo, mientras que la Fiesta del Omelette Gigante en Pigüé ofrece una propuesta única en América Latina.

Bahía Blanca como nodo

Uno de los aspectos más interesantes del fenómeno es la articulación territorial. Bahía Blanca funciona como un nodo central desde el cual se accede a múltiples destinos en pocas horas.

Esa cercanía permite el desarrollo del turismo de escapadas cortas, una tendencia en crecimiento. La posibilidad de recorrer distintos eventos en un mismo circuito potencia el atractivo de toda la región.

Desde el mar hasta las sierras, desde el campo hasta las ciudades intermedias, el sudoeste bonaerense ofrece una diversidad difícil de encontrar en otros puntos de la provincia.

El crecimiento sostenido de estas fiestas plantea nuevos desafíos. La mejora en infraestructura, la profesionalización de la organización, la promoción conjunta y la articulación entre municipios aparecen como claves para consolidar el perfil turístico.

Sin embargo, el principal capital de estas celebraciones sigue siendo su autenticidad. Muchas nacieron sin planificación, impulsadas por vecinos e instituciones, y lograron crecer sin perder su esencia.

Ese origen comunitario es, justamente, lo que las diferencia.

Las fiestas del sudoeste bonaerense no compiten por ser las más grandes, sino por ser las más genuinas. Y en ese camino han encontrado una fortaleza.

En cada evento hay una historia que se cuenta, una identidad que se reafirma y una oportunidad que se abre.

Después del éxito de Ingeniero White, el calendario sigue en marcha. Y con él, la posibilidad de seguir descubriendo una región que hizo de sus fiestas una forma de crecer, de mostrarse y de proyectarse hacia el futuro sin perder sus raíces.

Todos los gustos

En un trabajo comandado por María Isabel Haag, investigadora del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, que dio pie al Primer Encuentro Regional de Fiestas Gastronómicas del Sudoeste Bonaerense (se realizó el 2 de noviembre del año pasado en el campus de la UNS), se identificaron 26 fiestas gastronómicas de distintas características. Ellas son:

--En Verano. Fiesta de la Ostra en Los Pocitos (primer o segundo sábado de enero). Fiesta del Churro en Villa Iris (último fin de semana de enero). Fiesta de la Carbonada en Espartillar (primer fin de semana de febrero). Fiesta del Cordero al Disco en Indio Rico (tercer sábado de febrero). Strudel Fest en Colonia Santa María de Coronel Suárez (primer fin de semana de marzo). Fiesta de la Pizza a la Parrilla en Arroyo Corto (segundo fin de semana de marzo).

--En Otoño. Fiesta de la Vendimia en Saldungaray (11 y 12 de Abril). Fiesta de la Coca Mallorquina en Goyena (2 de abril por el aniversario de Goyena). Fiesta del Camarón y el Langostino en Ingeniero White (coincide con Semana Santa).

--En Invierno. Fiesta de la Carneada en Pueblo San José de Coronel Suárez (entre julio y agosto). Fiesta de la Trufa Argentina en Espartillar (último fin de semana de junio). Fiesta de la Empanada Costera en Reta (primer fin de semana de las vacaciones de invierno). Fiesta del Cordero Norpatagónico en Stroeder (sábado anterior o posterior al 17 de agosto).

--En Primavera. Fiesta del Cubanito en Bahía Blanca (coincide con el Día de la Primavera). Fiesta de la Cerveza en Pueblo San José, Coronel Suárez (entre septiembre y octubre).Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo (a mediados de octubre). Fiesta del Mate y la Torta Frita en Copetonas (11 y 12 de octubre). Fiesta del Budín en Argerich (entre octubre y noviembre). Fiesta de la Galleta de Campo en Dufaur y Colonia San Martín (primer domingo de noviembre). Fiesta del Asado Criollo en Bordenave (primer domingo de noviembre). A Mar y Campo, Fiesta de la Comida al Disco, en Pehuen Co (segundo fin de semana de noviembre). Füllsen Fest en Pueblo San José de Coronel Suárez (segundo fin de semana de noviembre). Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros en Orense (noviembre). Fiesta de la Historia de la Carne en General Cerri (a fines de noviembre). Fiesta del Omelette Gigante en Pigüé (primer domingo de diciembre). Fiesta del Cordero Serrano en Saavedra (17 de diciembre, coincide con el aniversario de la localidad).