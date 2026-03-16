Un micro de larga distancia despistó y volcó en la ruta 9: hay 45 heridos

Un micro de larga distancia despistó y volcó este lunes a la madrugada en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro.

Como consecuencia del accidente, 45 personas resultaron heridas. Uno de los pasajeros tuvo que ser operado por un golpe en la zona abdominal, según informó Fabio Giovanettoni, director de Defensa Civil. El resto sufrió lesiones leves y la mayoría de los heridos fue dado de alta.

El hecho se produjo cuando un colectivo de la empresa LEO perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía. El vehículo era conducido por un hombre de 43 años y, según informaron fuentes policiales, no se registraron otros autos involucrados.

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Al momento del accidente, el micro trasladaba a un total de 50 pasajeros. En el lugar se desplegó un importante operativo sanitario que contó con la intervención de ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, las cuales trasladaron a los heridos hacia el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa”.

De acuerdo al informe del director de Defensa Civil, alrededor de 45 pacientes recibieron atención médica en ese hospital y otros centros de salud de San Pedro.

La mayoría de los afectados presenta “cuadros de politraumatismos y fracturas en miembros superiores”, específicamente en hombros y codos, por lo que se realizaron radiografía y tomografía para determinar el carácter de las lesiones.

Asimismo, los profesionales médicos confirmaron que uno de los pasajeros debió ser ingresado de urgencia al quirófano debido a la gravedad del golpe, pero estaría fuera de peligro. (TN)