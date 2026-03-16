Taxistas reclamaron en el Municipio por una flexibilización a la norma que regula a Uber

Un grupo de taxistas se manifestó esta mañana en la Municipalidad para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza de Uber que había sido aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En las últimas horas y a través de un decreto, el intendente Federico Susbielles le otorgó a los choferes de aplicación un año de prórroga para registrarse en la comuna y eso desató la ira de los taxistas.

"Hay una necesidad laboral de estos choferes de apps que nosotros no podemos desconocer y por eso se decidió flexibilizar la reglamentación anterior", explicaron fuentes del Municipio.

Según los manifestantes, esa flexibilización los deja en desventaja respecto de los conductores de Uber.

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Luego de media hora de gritos y pedidos de una reunión con el intendente, se hicieron presentes el jefe de Gabinete y la secretaria de Gobierno, Luis Calderaro y Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a una conversación en privado. También apareció el representante regional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero.

"Nos mandaron al muere a 1.400 familias, a ustedes no les importa porque cobran igual su sueldo", les dijo el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, antes de pasar a la reunión.

El mes pasado se aprobó una ordenanza que establece, entre otras cosas, que los choferes de apps deben contar con carnet profesional y autos que no superen los 13 años de antigüedad, para asimilar los requisitos con los taxistas.

Asimismo, tienen que enviar una nota dirigida al intendente y certificada con firma ante Escribano o Notario Público, solicitando la autorización para la prestación del Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

De acuerdo con lo que pudo averiguar La Nueva., además existiría una interna con el titular de la Cámara de Taxis, Sergio Moreno. Los choferes que fueron a reclamar a Alsina 65 lo insultaron porque, al parecer, les alquila vehículos a conductores de Uber y dejó de acompañar el reclamo de sus colegas.