Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del lunes 13

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Pasada anoche la Ceremonia de Apertura, este lunes comenzará el grueso de la actividad oficial en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

El debut argentino será por la mañana, con el surf en Playa Venao.

Además, el seleccionado de fútbol masculino de medirá con Bolivia y luego, a primera hora de la tarde, el duelo ante Brasil en futsal.

También comenzarán el judo, la lucha y el tenis de mesa.

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En horario argentino, el programa de actividades para el inicio de Panamá 2026 es el siguiente:

Fútbol

11:00 - Selección masculina vs. Bolivia

Futsal

14:30 - Selección masculina vs Brasil

16:45 - Selección femenina vs. Panamá

Judo

12:00 - Preliminares -55 kg masculinas y -44 kg femeninas con Juan Álamo y Brisa Mercado

Lucha

16:00 - Libre masculina 51 kg, 60 kg y 71 kg, con Álvaro Miranda, Santiago Chrisjohn y Benjamín Casas.

Surf

09:00 - SUP Race femenino, con Chiara Saravia

09:00 - Shortboard femenino, con Victoria Muñoz Larreta y Katya Wirsch

09:00 - Bodyboard femenino, con Isabella Assmann

09:00 - SUP surf femenino, con Chiara Saravia

09:00 - Shortboard masculino, con Thiago Passeri Pezzati y Facundo Ruggiero

09:00 - Bodyboard masculino, Juan Cruz Giannini

09:00 - SUP surf masculino, con Joaquín Rosato

Tenis de mesa

13:30 - individual, 16avos, con Franco Varela vs. guyano Malachi Moore

16:30 - Individual, octavos, con Alexia Salusso vs. venezolana Dakota Ferrer

17:15 - Individual, octavos, con Luciana Frías vs. rival a definir

18:45 - Individual, octavos, con Agustín Asmu vs. rival a definir