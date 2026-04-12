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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del lunes 13

Habrá acción en fútbol, futsal, lucha, judo, surf y tenis de mesa.

Foto: La Nueva.

Pasada anoche la Ceremonia de Apertura, este lunes comenzará el grueso de la actividad oficial en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

El debut argentino será por la mañana, con el surf en Playa Venao.

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Además, el seleccionado de fútbol masculino de medirá con Bolivia y luego, a primera hora de la tarde, el duelo ante Brasil en futsal.

También comenzarán el judo, la lucha y el tenis de mesa.

En horario argentino, el programa de actividades para el inicio de Panamá 2026 es el siguiente:

Fútbol
11:00 - Selección masculina vs. Bolivia

Futsal
14:30 - Selección masculina vs Brasil
16:45 - Selección femenina vs. Panamá

Judo
12:00 - Preliminares -55 kg masculinas y -44 kg femeninas con Juan Álamo y Brisa Mercado

Lucha
16:00  - Libre masculina 51 kg, 60 kg y 71 kg, con Álvaro Miranda, Santiago Chrisjohn y Benjamín Casas.

Surf
09:00 - SUP Race femenino, con Chiara Saravia
09:00 - Shortboard femenino, con Victoria Muñoz Larreta y Katya Wirsch
09:00 - Bodyboard femenino, con Isabella Assmann
09:00 - SUP surf femenino, con Chiara Saravia
09:00 - Shortboard masculino, con Thiago Passeri Pezzati y Facundo Ruggiero
09:00 - Bodyboard masculino, Juan Cruz Giannini
09:00 - SUP surf masculino, con Joaquín Rosato

Tenis de mesa
13:30 - individual, 16avos, con Franco Varela vs. guyano Malachi Moore
16:30 - Individual, octavos, con Alexia Salusso vs. venezolana Dakota Ferrer
17:15 - Individual, octavos, con Luciana Frías vs. rival a definir
18:45 - Individual, octavos, con Agustín Asmu vs. rival a definir

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