El Servicio Meteorológico emitió otro alerta amarillo por tormentas sobre Bahía Blanca y la región
La advertencia climática rige para la ciudad desde esta tarde hasta la madrugada del martes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas sobre Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense, que regirá desde esta tarde hasta la madrugada del martes.
La advertencia climática abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Adolfo Alsina, Guaminí, San Cayetano y Tres Arroyos.
"A partir de las 21 hs de hoy es probable que comiencen a ingresar tormentas desde La Pampa, afectando principalmente el oeste de la zona. No se descartan algunas tormentas intensas, con ráfagas, ocasional caída de granizo y chaparrones intensos de lluvia", indicaron desde el organismo.
"Durante la madrugada y mañana del martes, habrá vientos predominantes del sector norte, cambiando al oeste y en aumento, con intensidades entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 60 km/h , luego de direcciones variables y en disminución. Probables tormentas de variada intensidad durante la madrugada (00 a 06 hs). Algunas pueden ser localmente fuertes", agregó.
"Las condiciones mejoran durante la mañana, de oeste a este. Los acumulados podrían alcanzar los 15 a 50 mm", completó el SMN.
Recomendaciones
Como suele suceder ante estas situaciones, se piden a los vecinos de los municipios incluidos en el alerta que eviten salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.