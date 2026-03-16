El Servicio Meteorológico emitió otro alerta amarillo por tormentas sobre Bahía Blanca y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas sobre Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense, que regirá desde esta tarde hasta la madrugada del martes.

La advertencia climática abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Adolfo Alsina, Guaminí, San Cayetano y Tres Arroyos.

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"A partir de las 21 hs de hoy es probable que comiencen a ingresar tormentas desde La Pampa, afectando principalmente el oeste de la zona. No se descartan algunas tormentas intensas, con ráfagas, ocasional caída de granizo y chaparrones intensos de lluvia", indicaron desde el organismo.

"Durante la madrugada y mañana del martes, habrá vientos predominantes del sector norte, cambiando al oeste y en aumento, con intensidades entre 20 y 40 km/h, y ráfagas de hasta 60 km/h , luego de direcciones variables y en disminución. Probables tormentas de variada intensidad durante la madrugada (00 a 06 hs). Algunas pueden ser localmente fuertes", agregó.

"Las condiciones mejoran durante la mañana, de oeste a este. Los acumulados podrían alcanzar los 15 a 50 mm", completó el SMN.

Recomendaciones

Como suele suceder ante estas situaciones, se piden a los vecinos de los municipios incluidos en el alerta que eviten salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.