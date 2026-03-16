Bunge presentó en Expoagro 2026 su Programa de Agricultura Regenerativa y las novedades de la nueva compañía combinada

Bajo el lema “Juntos somos más fuertes”, Bunge participó de una nueva edición de Expoagro, con un concepto que refleja su capacidad ampliada y mayor alcance comercial tras la combinación con Viterra. Durante el encuentro, la compañía presentó las novedades de la empresa combinada, los avances de su Programa de Agricultura Regenerativa en alianza con Pepsico y sus soluciones en materia de sostenibilidad. Además, compartió su visión sobre innovación y transformación digital en la cadena agroindustrial.

Con una agenda orientada a impulsar la productividad y reforzar la sustentabilidad del sector, Bunge recibió a productores, clientes y aliados estratégicos en un stand abastecido al 100% con energía renovable gracias a paneles solares. Allí, los visitantes pudieron conocer en detalle la estrategia de la compañía combinada y su compromiso con una gestión sustentable como pilar central del negocio.

La compañía organizó un panel junto a PepsiCo —que ya cuenta con la certificación Bunge ProS en el aceite que utiliza para frituras— en el cual se presentó el Programa de Agricultura Regenerativa, destinado a impulsar la producción sustentable en el campo argentino y promover la certificación de la mercadería que ofrece a sus clientes.

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“La agricultura regenerativa tiene como objetivo mejorar los recursos, contando con menos momentos de barbecho y usando puentes verdes que logren mayor fijación de carbono, todo esto impacta de forma positiva en comparación con la agricultura que se venía realizando”, explicó Jorge Bassi, Gerente de Marketing y Nuevos Negocios de Bunge.

Por su parte, Vladimir Barisic, VP Argentina Crushing VC & Country Manager de Bunge, compartió un encuentro exclusivo con productores, socios y colaboradores, donde aprovechó para presentarse como el nuevo Country Manager de Bunge para Argentina y presentar la visión estratégica de la nueva compañía combinada.

"La unión de Bunge y Viterra nos convierte en un actor más sólido y diversificado. No solo ampliamos nuestra capacidad operativa y presencia geográfica: también fortalecemos nuestra propuesta de valor para productores y clientes, reafirmando nuestro liderazgo en la cadena agroindustrial y nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del campo", afirmó el ejecutivo.

Además, Francisco García Mansilla, Director Commercial Strategic Planning & Key Accounts de Bunge, participó del panel “Del diferencial al estándar: tecnología y sustentabilidad en el agro”, donde compartió la experiencia de la compañía en la integración de soluciones digitales y nuevas estrategias comerciales:

“Hoy el verdadero cambio en las cadenas productivas es la transparencia. Los consumidores empiezan a exigir saber de dónde viene y cómo se produce lo que compran. Argentina tiene una gran oportunidad para construir esa trazabilidad, y Bunge tiene herramientas digitales disponibles para esto”, sostuvo.

Durante Expoagro, Bunge también organizó visitas guiadas a su unidad industrial de Ramallo para clientes, quienes pudieron conocer en profundidad los procesos de tratamiento de granos y productos derivados destinados a exportación.

La participación de Bunge en Expoagro 2026 reafirma su compromiso con una cadena agroindustrial cada vez más eficiente y sustentable, fortaleciendo el trabajo conjunto con productores, clientes y aliados estratégicos en todo el país.

Acerca de Bunge

En Bunge (NYSE: BG), nuestro propósito es conectar a los agricultores con los consumidores para entregar alimentos, ingredientes y combustibles esenciales al mundo. Como proveedor líder de soluciones agroindustriales, nuestro equipo de aproximadamente 34.000 empleados trabaja con agricultores en todo el mundo para trasladar productos agrícolas desde donde se cultivan hasta donde se necesitan, de manera más rápida, inteligente y eficiente. Somos líderes mundiales en origen, almacenamiento y distribución de granos, procesamiento y refinación de oleaginosas, ofreciendo un amplio portafolio de aceites, grasas y proteínas de origen vegetal. Trabajamos junto a nuestros clientes en ambos extremos de la cadena de valor para ofrecer productos de calidad y desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades cambiantes del consumidor. Con más de 200 años de experiencia y presencia en más de 50 países, estamos comprometidos con fortalecer la seguridad alimentaria global, impulsar la sostenibilidad y ayudar a las comunidades a prosperar donde operamos. Bunge tiene su sede registrada en Ginebra, Suiza, y su sede corporativa en St. Louis, Missouri. Más información en Bunge.com.