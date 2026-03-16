Las chicas de 9 de Julio y esa ilusión de poder jugar para llegar a la Liga Nacional

9 de Julio está juntando fondos con la intención de volver a participar del Provincial de Clubes femenino, que este año tendrá como premio dos pasaportes a la Liga Nacional.

Su entrenador, Julián Turcato, pasó por "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15 por La Nueva Play, contó que son optimistas en poder concretar este deseo y señaló de qué manera se puede colaborar.

"Nos dieron hasta el lunes para la inscripción. Estamos haciendo lo mismo que el año pasado: buscando recursos, vendiendo pizzas, organizando ventas futuras, haciendo lo que podamos para poder jugar la Liga Provincial", señaló el DT.

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Por ahora no conocen sus potenciales rivales.

"En la reunión hubo dos clubes de La Plata, Peñarol y Quilmes de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría y San Martín de Junín", puntualizó.

Mientras tanto, están evaluando costos para tener un número general, y así saber cuánto necesitarían para afrontar la competencia, que incluye varios viajes.

"La idea es ver si podemos solventar los gastos con lo que recaudamos y si hace falta algo aportarlo nosotros", contó.

Esto, definitivamente, demuestra el deseo que tienen las chicas de participar.

"Nos estamos empezando a mostrar, porque a nivel masculino creo que Bahía Blanca es la mejor, pero estamos pasos atrás en cuanto al femenino respecto de Buenos Aires", comparó.

Después de la experiencia inicial, la temporada anterior, en la que perdieron la final con Peñarol, las chicas de 9 de Julio se ilusionan con participar y llegar a la elite.

"Nos costó el arranque, pero con la experiencia que tenemos, la idea es ir a ganar el torneo, no a evaluar cómo estamos", avisó.

Al mismo tiempo, el entrenador brindó su opinión respecto de la posibilidad que está evaluando la ABB de unirse a la ABVI para disputar un torneo más numeroso, algo que se definirá esta semana.

"Para mí lo que debemos hacer es consolidar el básquet de Bahía Blanca, no salir a buscar equipos afuera. Además, en nuestro caso, que queremos afrontar la Liga Provincial, no podemos afrontar dos gastos, más allá que también jugaremos los fines de semana, y entre semana sería imposible viajar", argumentó.

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