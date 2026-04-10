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El bahiense Millán consiguió un título muy especial para su carrera

El pibe de 20 años terminó el secundario en el instituto de Independiente.

¡Felicitaciones, Lauty! El bahiense Millán terminó el secundario en Independiente. Foto: Independiente

Mientras sigue creciendo en su carrera profesional como jugador, el bahiense Lautaro Millán sumó un título más que importante para su vida.

El atacante de Independiente e integrante de la selección de Chile terminó los estudios secundarios en el Centro Educativo del equipo de Avellaneda.

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A través de las redes sociales, el club felicitó al jugador que en nuestra ciudad jugó en Vista Legre, La Armonía y Olimpo, quien pasó al Rojo en 2021.

"¡Felicitaciones, Lauti! Independiente es deporte, familia y educación", le puso el Rojo en sus cuentas.

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