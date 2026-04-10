El bahiense Millán consiguió un título muy especial para su carrera

¡Felicitaciones, Lauty! El bahiense Millán terminó el secundario en Independiente. Foto: Independiente

Mientras sigue creciendo en su carrera profesional como jugador, el bahiense Lautaro Millán sumó un título más que importante para su vida.

El atacante de Independiente e integrante de la selección de Chile terminó los estudios secundarios en el Centro Educativo del equipo de Avellaneda.

A través de las redes sociales, el club felicitó al jugador que en nuestra ciudad jugó en Vista Legre, La Armonía y Olimpo, quien pasó al Rojo en 2021.

"¡Felicitaciones, Lauti! Independiente es deporte, familia y educación", le puso el Rojo en sus cuentas.