Lluvias en Bahía: desde el Municipio afirman que "no hay fenómenos excepcionales previstos"

Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas del Municipio, dijo esta mañana que "se trabajó todo el fin de semana y se continúa trabajando porque el fenómeno cesaría el miércoles", en relación a la respuesta que se encuentra ofreciendo la comuna ante la continuidad de lluvias en Bahía Blanca.

"Hay equipos de las delegaciones y de Sapem que van trabajando en función de un recorrido prestablecido con limpieza de bocas de tormentas y situaciones particulares, con cuadrillas", mencionó en diálogo con Panorama, por LU2.

Aproximadamente, desde la última medianoche cayeron 14 milímetros.

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El funcionario indicó que "esto va a trancurrir con normalidad, no hay fenómenos excepcionales previstos como en el centro de la provincia".

Paralelamente, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que rige en nuestra ciudad entre la noche de hoy y las primeras horas del martes.

Según explicaron desde el ente, se prevén condiciones inestables debido al avance de un frente frío de lento desplazamiento. En este contexto, a medida que el frente frío avance podrán desarrollarse lluvias y tormentas de variada intensidad, siendo algunas localmente fuertes

El SMN comunicó que "estas tormentas pueden estar acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se esperan acumulados muy variados, entre 20 y 80 mm, pudiendo ser mayores de manera puntual".

En tanto, sí hay alerta naranja emitida para localidades de la región, como Adolfo Alsina, Guaminí, norte de Coronel Dorrego, General Lamadrid, Lobería, Daireaux, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Adolfo Gonzales Chaves, San Cayetano y Tres Arroyos.

Alerta amarilla para Bahía Blanca

"Estuvimos con el intendente en el centro de monitoreo para ir viendo cómo evoluciona el fenómeno y las precipitaciones en la ciudad. Las precipitaciones impactan en lugares planos, con poca pendiente. La capacidad de escurrimiento es lenta cuando caen 20 milímetros en 20 minutos, como el sábado. Pero salvo en algún caso puntual, después el agua bajó", explicó.

Se registraron calles anegadas, agua acumulada sobre la calzada y dificultades para circular en algunos sectores de la ciudad.

"Por ejemplo, en Zapiola y Humberto Primo se dio una situación particular pero se logró desobstruir uno de los pluviales, primero con los vecinos y después con personal", contó.

"Hay objetos que obstaculizan el escurrimiento del agua, hay que tener cuidado con eso en las horas previas a estos eventos", indicó.