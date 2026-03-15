Ratifican el alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

La advertencia rige ahora desde el mediodía del domingo hasta las 6 del lunes, en una amplia zona que comprende los municipios de Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Monte Hermoso, el sur de Coronel Dorrego, el oeste de Patagones y gran parte de la provincia de La Pampa.

Se espera que, debido al avance lento de un frente frío, nuestra zona se vea afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.



Las más intensas se esperan entre las últimas horas de la tarde y la noche del domingo.

Estas tormentas pueden estar acompañadas chaparrones de lluvia intensos de corta duración, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, frecuente actividad eléctrica, y ocasional caída de granizo.

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Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera localizada.

Como suele suceder ante estas situaciones, desde el organismo les piden a los vecinos que eviten salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.