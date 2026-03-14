Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 15 de marzo
Con un alerta amarillo vigente por el Servicio Meteorológico Nacional, Satelmet pronostica una temperatura máxima de 24 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca este domingo 15 de marzo una temperatura mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 24.
En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas regulares del Noroeste. La visibilidad, buena.
Por la tarde tendremos tiempo templado e inestable. El viento mantendrá una intensidad moderada del Noroeste rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será muy alto. La visibilidad continuará siendo buena.
La noche será nubosa con precipitaciones y tormentas y se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.
Recordamos que el SMN emitió un alerta amarillo por lluvias para Bahía Blanca y la zona:
Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Coronel Rosales, afectando también al sector costero y las playas de Monte Hermoso y Pehuén Co.
Hacia el sur contempla, además, los distritos de Villarino y Carmen de Patagones, con incidencia en la capital rionegrina (Viedma).
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso con precipitaciones y tormentas intermitentes. Descenso de temperatura. Viento moderado con ráfagas de fuerte
del Noroeste rotando al Sudoeste. Temperatura 18/22.-
ZONA VENTANIA: Nuboso con precipitaciones y tormentas. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de fuerte del Noroeste rotando al Sur.
Temperatura 17/22.-
GUAMINI: Templado a cálido e inestable con precipitaciones y tormentas por la tarde. Descenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de fuerte del Norte rotando al Sudeste. Temperatura 17/24.-
VIEDMA Y PATAGONES: Nuboso y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento regular del Noroeste. Temperatura 17/24.-
NEUQUEN: Templado y ventoso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Noroeste y Oeste. Temperatura 17/21.-