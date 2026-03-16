Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity: nuevo eliminado

MasterChef Celebrity se prepara para su recta final y, en cuestión de días, se conocerá el nombre del ganador de la competencia. En la gala de este domingo, la competencia despidió a uno de sus personajes más queridos, dejando los nombres de los cuatro participantes que se enfrentarán en la semifinal.

Tras la eliminación de Cachete Sierra y Evangelina Anderson, Ian Lucas, Emilia Attias, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentaron a un complejo desafío de pastelería, bajo la mirada atenta de Damián Betular.

La consigna exigía a los participantes la ejecución perfecta de un macaron cake, es decir, una torta hecha con base de macaron pero en dimensiones mayores. Lograr el tamaño no era la única dificultad, ya que el jurado también pidió al menos dos rellenos: una ganache de chocolate blanco y una confitura de frutas, con una corona de frutillas frescas.

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Quién fue el mejor y el peor de la noche

Una vez que las hornallas se apagaron y los famosos alzaron sus manos, debieron defender sus platos frente al exigente jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

Quien logró destacarse del resto fue la influencer Sofía “La Reini” Gonet, sorprendiendo con un macaron color rosa casi idéntico al original. A pesar de unas simples correcciones, el postre fue el favorito de la noche.

El peor de la noche fue definitivamente el de Emilia Attias, quien no solo no logró replicar el postre, sino que tuvo fallas inmejorables en la cocción de las tapas del macarrón.

“Juro que no sé qué pasó. No logró entender, pero no la pude realizar bien", se justificó cuando presentó su plato.

Aunque destacaron el sabor de su ganache de chocolate blanco, el jurado sostuvo que el desafío no se completó.

Finalmente, el jurado no tuvo más opción que eliminar a Emilia Attias de la competencia. Con ella fuera del certamen, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín se convirtieron en los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity. (NA)