Causa Bahiense del Norte: Ginóbili ya está en la fiscalía para declarar

Leandro Ginóbili, con lentes, acompañado por su abogado Sebastián Cuevas, al ingresar en la fiscalía. Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Minutos antes de las 8, acompañado por su abogado y sin formular declaraciones periodísticas, ingresó en la fiscalía Leandro Ginóbili, presidente del club Bahiense del Norte, quien será indagado por la tragedia sucedida hace casi dos años en esa institución.

El dirigente está imputado de los delitos de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, cuando, el 16 de diciembre de 2023, mientras se desarrollaba la fiesta de fin de año de la escuela de patín, cayó un paredón de uno de los gimnasios.

El hecho, registrado en medio de una tormenta con vientos huracanados, provocó el fallecimiento de 13 personas y heridas de distinta gravedad a otras.

Sebastián Cuevas, asesor letrado de Ginóbili, adelantó que su defendido va a declarar ante el fiscal Cristian Aguilar, quien lleva adelante la investigación.

Cuevas anticipó que el presidente del club de Salta 28 no pudo prever que el alerta naranja de aquel día impedía realizar el festival y que la información en ese sentido no fue clara.

La semana pasada declaró, también como imputada, la jefa de Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberon, a quien se acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La funcionaria aseguró que ella no tenía la obligación de prohibir el desarrollo de actividades aquel 16 de diciembre de 2023, cuando se produjo el temporal que provocó el derrumbe fatal en el club Bahiense del Norte.

Soberon, asesorada por el abogado Sebastián Martínez, también dijo que la norma que le fiscalía imputa como incumplida no se aplica.

Tiempo antes declaró el tercer acusado, el ingeniero Pablo Ascolani, quien dijo que no lo contrataron para certificar la seguridad del gimnasio.