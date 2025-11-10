Causa Bahiense del Norte: imputan a Leandro Ginóbili y a una funcionaria

El fiscal Cristian Aguilar, quien lleva adelante la investigación por el fallecimiento de 13 personas en el club Bahiense del Norte, tras la caída de un muro en medio del temporal de fines de 2023, sumó dos nuevos imputados a la causa.

Se trata del presidente del club, Leandro Ginóbili, y de la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.

Hasta el momento, el único acusado, por el delito de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas -la tragedia se registró durante la fiesta de fin de año de la escuela de patín de la entidad- es el ingeniero Pablo Ascolani, quien ya fue indagado.

A Ginobili se le imputa el mismo delito que a Ascolani, mientras que a Soberón, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El hermano de "Manu" fue citado a indagatoria para el miércoles 10 de diciembre, mientras que a la funcionaria la interrogarán el jueves 4 del mes que viene.

A mediados de este año, La Nueva. publicó un informe que daba cuenta de las conclusiones de tres peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de un ingeniero propuesto por la querella, quienes concluyeron que en la construcción actual de la institución seguía habiendo riesgos.

Ese dato fue ratificado por el abogado Sebastián Mazza, quien representa a víctimas y a su vez se vio directamente afectado por la caída del muro, aquel 16 de diciembre de 2023, porque entre los 13 fallecidos estaba Juliana Barquero, su esposa.

El agravante, a partir de aquel estudio llegado desde La Plata, es que no solo ese muro presentaba fallas, "sino que otras dos paredes tienen las mismas deficiencias estructurales", dijo Mazza.

"Hay 4 peritos que advierten eso, los tres oficiales de la Corte y el ingeniero Marcelo Hourcade (representante de víctimas), quien tiene amplia trayectoria académica en La Plata", agregó el abogado.

Por otra parte, en marzo pasado el fiscal Aguilar había solicitado la clausura del gimnasio, pero la Justicia de Garantías derivó la decisión al Juzgado de Faltas, aunque la inundación postergó todo.

"El 21 de marzo, un inspector de fiscalización fue a labrar un acta, pero apareció el dirigente Leandro Ginóbili con un permiso precario de funcionamiento, por 60 días, que supuestamente estaba firmado del día anterior", aseguró Mazza.

Además de Barquero, por la caída del muro perdieron la vida Federico Dúo (44) y su mujer María Laura Rodríguez (43); Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); los jubilados Norma Nieto (61), Adriana María Contento y el matrimonio integrado por Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).