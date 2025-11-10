Inauguración del 40º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Pintores y escultores de nuestra ciudad y del resto del país enviaron sus obras, que fueron evaluadas por un jurado integrado por reconocidos artistas nacionales: Daniel Kaplan, Gabriel Sainz y Germán Wendel.

Se realizará un acto especial que contará con la presencia del reconocido arquitecto, curador, guionista y Director del Museo de Bellas Artes de Argentina Andrés Duprat, quien ofrecerá una charla sobre arte contemporáneo y su vínculo con la arquitectura y la cultura actual, la cual será una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos del arte, el rol de los espacios expositivos y la importancia del dialogo entre artistas y público.

En esta edición se recibieron 344 pinturas, de las cuales fueron seleccionadas 44, y 87 esculturas, de las que resultaron elegidas 16.

Desde su primera edición, el Salón de Arte ha recibido 5.140 pinturas y 1.480 esculturas.

El fallo del jurado fue el siguiente:

En Pintura, Primer Premio Adquisición, de Guillermo Dure, de Moreno, Provincia de Buenos Aires; Segundo Premio, de Leila Feo Freling, de Longchamps, Buenos Aires; Tercer Premio, de Nicolás Matías Demarco Dulcich, de San Isidro.

Menciones, Mario Iván Romanelli, de Bahía Blanca; Stanislava Trunova, de Dina Huapi, Rìo Negro; Pablo Temes, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Francisco Figueroa, de Mar del Plata; Lucas Rocino, de Vicente López, y Augusto Rossamigo, de Tandil.

En Escultura, Primer Premio Adquisición, María Gabriela López, de General Pico, La Pampa; Segundo Premio, Pablo Peppino, de Santa Rosa, y Tercer Premio Walter Benedetti, de Bahía Blanca.

Menciones, Javier Ángel Pittavino, de Capitán Sarmiento; Matías Carreras, de Baradero, y Karen Álvarez, de Necochea, todos distritos de la provincia de Buenos Aires.

La muestra estará abierta al público desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de noviembre, de lunes a viernes de 15 a 20 hs, con ingreso por Avenida Colón 8.