Ferro, con Jano Martínez y con Bettiga, avanzó invicto a semifinales de la Liga Sudamericana

Ferro, con Jano Martínez abajo y Valentín Bettiga entre los parados (primero desde la derecha), atraviesa una gran temporada a nivel nacional y continental. Foto: @LSbaloncesto.

Ferro Carril Oeste sigue su marcha exitosa en la Liga Sudamericana de básquetbol, en la que se clasificó a semifinales (Final Four) en condición de invicto.

Anoche en el último partido correspondiente al grupo E superó a Olimpia Kings (Paraguay) por 89 a 75, con lo que terminó primero en su zona y extendió el invicto continental a seis partidos.

El partido se disputó en el Polideportivo Cooperativa de Capiatá, de Paraguay, donde el bahiense Jano Martínez participó durante 22m17s en los que totalizó 4 puntos, 6 asistencias, 2 recuperos y 3 pérdidas para Ferro. Además, el pringlense Valentín Bettiga totalizó 23m16s en los que completó 5 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 5 recuperos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más allá del resultado ambos equipos habían asegurado su clasificación a semifinales con anticipación.

Según indicó FIBa, todos los jugadores de Ferro anotaron pero José Defelippo, con 15 puntos, encabezó el goleo del club del barrio porteño de Caballito. Además, Eduardo Vasirani (11), Facundo Piñero (11) y Emiliano Lezcano (10) alcanzaron el doble dígito para guiar a una ofensiva que lanzó para 49 por ciento desde el campo (33-67) y que repartió 27 asistencias.

En el otro partido del día, CD Jorge Guzmán superó 76-55 a Club Universitario en un duelo al que ambos llegaron ya eliminados. Donald Robinson comandó al conjunto ecuatoriano con 17 puntos, mientras que Leonardo Mainoldi (10 rebotes) y Gerard De Vaughn agregaron 14 tantos cada uno.

La LSB 2025 se reanudará el próximo viernes 14 con la acción del Grupo F en la instancia de cuartos de final.