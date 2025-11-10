Quién iba a ser el primer invitado de Moria Casán y por qué se bajó

A pocas horas de volver a la televisión abierta, Moria Casán y la producción de “La Mañana con Moria”, se encontraron con un problema de último momento que obligó a modificar los planes para la primera emisión.

Según contó Julieta Navarro en el streaming “Ya fue todo” (Jotax), Marcelo Tinelli, quien estaba confirmado como el primer invitado del programa, decidió bajarse del ciclo. La periodista aseguró que el conductor estaba “apalabrado, cerrado y confirmado”, pero finalmente optó por no participar del debut.

La decisión estaría vinculada al delicado momento personal y profesional que atraviesa Tinelli. En los últimos días trascendieron versiones sobre problemas económicos y conflictos familiares, además de amenazas recibidas por su hija Juana, lo que habría llevado al empresario a mantenerse alejado de los medios.

Esta determinación se suma a su pausa en la conducción de “Estamos de paso”, el ciclo que emite en Carnaval Stream, mientras descansa unos días en su casa de Uruguay. Fuentes cercanas aseguran que el conductor busca “preservar su intimidad y evitar apariciones públicas que generen mayor exposición”.

La baja de Tinelli coincidió con el día en que Moria Casán firmó su contrato con El Trece y celebró su incorporación junto a los directivos del canal. Aunque nadie del equipo se pronunció oficialmente, la producción ya trabaja para definir quién ocupará el lugar del conductor en el debut, previsto para mañana, lunes 10 de noviembre a las 9 hs. (NA)