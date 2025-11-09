Caso Cecilia Strzyzowski: la detenida Marcela Acuña agredió a cinco agentes penitenciarias

Marcela Acuña, que está siendo juzgada en Chaco como “partícipe necesaria” en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, agredió a cinco agentes penitenciarias y fue aislada en una celda individual de la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago, en Resistencia, donde se encuentra detenida.

La medida agravó la situación de Acuña, sobre la que pesa el rechazo por parte de la mayoría de las internas de esa misma penitenciaría, quienes acusan a la mujer de “comportamiento conflictivo”, junto con sus compañeras de celda Fabiana González y Griselda Reynoso, acusadas por encubrimiento agravado del femicidio.

El incidente, que se conoció en las últimas horas, se registró el 5 de noviembre en el Pabellón 3, Celda 1.

Las víctimas de la agresión de Acuña fueron la cabo primero Luciana Romero (eritema lineal leve en el codo derecho), la cabo primero Viviana Beatriz Pawizki (golpe en la rodilla izquierda), la cabo primero Camila Martínez (escoriación en el antebrazo izquierdo), la agente Gavilán Soto (hematoma en la pierna izquierda) y la agente Lucía Benítez (eritema lineal en el antebrazo derecho).

La mujer de 53 años, que en 2023 se postuló como candidata a la intendencia de Resistencia, lleva 2 años, 4 meses y 21 días alojada en la Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago.

Marcela Acuña permanece detenida al igual que su esposo Emerenciano Sena, su hijo César Sena -presunto autor material- y otros cuatro acusados vinculados al femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Chaco.

Todos los imputados están siendo procesados bajo la modalidad de Juicio por Jurados en Resistencia, Chaco. (NA)