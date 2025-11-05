Escándalo en el juicio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron a uno de los abogados del clan Sena

Nicolás Boniardi Cabra, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, quedó detenido por amenazar a un perito durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Boniardi es colaborador de Ricardo Osuna, quien encabeza el equipo que defiende a líder del clan Sena. Su imagen ya se había hecho pública cuando lo sacaron de la selección de jurados el miércoles pasado luego de que la Policía lo descubriera utilizando el celular y filmando a los postulantes, situación que está prohibida para resguardar sus identidades.

Tras ello, el colaborador fue expulsado de la sala y quedó detenido. Además, le secuestraron el celular, que quedó en poder de los peritos.

Ayer, Boniardi fue convocado para que diese la clave del aparato por voluntad propia, pero cuando llegó al Gabinete Científico se negó y amenazó con pegarle al perito.

Esto provocó una discusión en el establecimiento, por lo que se le pidió que se retirara. Hoy la fiscal Roxana Soto, durante una nueva audiencia del juicio, pidió su detención.

Boniardi fue imputado por la fiscal Ana González de Pacce, de la Fiscalía N° 2, por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en la audiencia de tribunales de justicia. (TN)

Noticia en desarrollo