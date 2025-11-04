Las escalofriantes búsquedas en redes que hizo César Sena: "Qué pasa con el alma en una muerte violenta"

El juicio por jurados contra el Clan Sena en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowsky continúa este martes y en la jornada de hoy dos policías del área de cibercrimen de Chaco declararon y expusieron las escalofriantes búsquedas de Google de César Sena sobre "qué pasa con el alma en una muerte violenta".

La joven, de 28 años, según expusieron, buscó el 2 de junio de 2023 “cómo armar una valija para viajar” y “dónde comprar chocolates en Buenos Aires”, lo que demostraba que la víctima había creído que iba a viajar a Ushuaia con César.

Mientras que la situación fue contraria en el caso del acusado, ya que se descubrió que buscó "cómo quebrar una muñeca, un brazo" y "cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta".

Cuando se dio a conocer la pericia, la agencia Noticias Argentinas accedió al expediente y en él también se detalla que el 4 de junio de 2023 hs. 15:12, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, César buscó "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "puede un revolver usar silenciador?".

El 5 de junio de 2023 desde las 00:38 hs. el joven encontró videos acerca de "muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino", "un asesino siente remordimiento". (NA)