“César Sena contaba cómo hacían desaparecer gente”: el estremecedor testimonio de la abuela de Cecilia

Mercedes también habló de su relación con César Sena y dijo que si bien “parecía la pareja perfecta”, la situación cambiaba cuando el sospechoso consumía alcohol. “Cuando tomaba un poquito, contaba cómo hacían desaparecer gente. Nosotros pensábamos que decía eso para impresionarnos, pero era cierto”, señaló.

Sobre el final, la mujer manifestó su deseo acerca del resultado del proceso judicial: “La cuidamos como un bebé hasta los 25 años, cuando empezó a salir sola. Ahora quiero que se pudran en la cárcel”, concluyó.

El testimonio de la mamá de Cecilia Strzyzowski en el juicio contra el clan Sena

Gloria Romano comenzó su testimonio el viernes, pero se descompuso y debió ser interrumpido. Es por eso que su declaración continuó este lunes con una desgarradora frase: “Ese hollín era mi hija”, expresó acerca de las pertenencias de Cecilia que tuvo que reconocer.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante el proceso se mostraron los mensajes de mayo de 2023 que Gloria intercambió con la joven de 28 años. En esa conversación ella le contaba sobre el plan que tenía de mudarse a Ushuaia con César, cuánto iban a ganar, dónde iban a vivir y otros detalles.

Sin embargo, la mujer dio a entender que los chats que cruzaba con Cecilia eran “raros” y sospecha que, en realidad, César Sena era el que se hacía pasar por ella tras haberla asesinado. (TN)