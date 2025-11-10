Liga de Suárez: Unión de Tornquist sigue en ascenso y se le acercó a Automoto, que perdió

Fue un domingo dispar para los representantes de Tornquist en el certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, tras jugarse la 11ª fecha. Mientras Unión cantó victoria de local, Automoto perdió en Rivera.

El Verse se impuso en casa ante Deportivo Argentino de Pigüé 2 a 1, mientras que el azulgrana cayó ante Deportivo Rivera 3 a 1.

En la Zona A, El Progreso venció a San Martín de Santa Trinidad 4 a 3 tras ir perdiendo 3 a 1 y lidera con mucha ventaja.

Por su parte, en la Zona B, Peñarol de Guaminí venció a Tiro Federal de Puan 3 a 0 y se subió a la cima.

RESULTADOS

--ZONA A: Peñarol de Pigüé 2 (Nicolás Beier y Joaquín Salvi), Independiente SJ 1 (Tomás Fernández); El Progreso 4 (Lucas Bollak, Francisco Schroh --2, el segundo de penal-- y Matías Giménez) y San Martín de Carhué 1 (Marcos Parada), Club Sarmiento 1 (Maximiliano Graff --foto--). Libre: Racing de Carhué.

--ZONA B: Peñarol de Guaminí 3 (César Medina --2-- y Lautaro González); Puan FC 0, Atlético Huanguelén 1 (Juan Cruz Balvidares) y Blanco y Negro 3 (Juan Ullmann --2-- y Agustín Vitulli), Empleados de Comercio 3 (Gonzalo Kuhn, Tadeo Méndez y Luka Olmedo). Libre: Deportivo Sarmiento.

--ZONA C: Unión T 2 (Ezequiel Schmidt --de pena-- y Dylan Aguado), Deportivo Argentino 1 (Ramiro Tourret); Unión de Pigüé 2 (Gustavo Schilereff y Diego Cuello), Boca Juniors 2 (Luciano Vivas y Tomás Steimbach) y Deportivo Rivera 3 (Bautista Ferrari --3, todos de penal), Automoto 1 (Emiliano Fernández --e/c--). Libre: Independiente de Rivera.

LAS TABLAS