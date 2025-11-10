Liga de Villarino: Caza y Pesca dejó sin invicto a Juventud Agraria

No fue un buen domingo para los punteros. Ferroviario de Argerich --puntero de la Zona 1-- y Juventud Agraria de Algarrobo --cómo puntero de la Zona 2-- perdieron de local, tras jugarse la 7ª fecha del torneo "Raúl Royo" de la Asociación de Fútbol de Villarino.

Ferro fue sorprendido por Juventud Unida en cancha y lo derrotó 3 a 0.

Por su parte, Agrario dejó el invicto en casa ante Caza y Pesca, que lo venció 3 a 2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los resultados:

Las tablas

Lo que viene (8ª fecha)