Bahía Blanca | Lunes, 10 de noviembre

16.4°

Bahía Blanca | Lunes, 10 de noviembre

16.4°

Bahía Blanca | Lunes, 10 de noviembre

16.4°
Fútbol.

Liga de Villarino: Caza y Pesca dejó sin invicto a Juventud Agraria

Por la Zona 2, el elenco de Médanos se impuso como visitante 3 a 2. Además, Juventud Unida venció al líder Ferroviario 3 a 0, en la Zona 1.

Fotos: gentileza Pedro Stefanazzi (Pasión Deportiva).

No fue un buen domingo para los punteros. Ferroviario de Argerich --puntero de la Zona 1-- y Juventud Agraria de Algarrobo --cómo puntero de la Zona 2-- perdieron de local, tras jugarse la 7ª fecha del torneo "Raúl Royo" de la Asociación de Fútbol de Villarino.

Ferro fue sorprendido por Juventud Unida en cancha y lo derrotó 3 a 0.

Por su parte, Agrario dejó el invicto en casa ante Caza y Pesca, que lo venció 3 a 2.

Los resultados:

Las tablas

Lo que viene (8ª fecha)

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Fútbol.
Sociedad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE