Martín Ferreyra, tras el 0-5 ante Douglas: "Como capitán de Olimpo, me da vergüenza lo que pasó"

Enviado especial a Pergamino

Con los sentimientos a flor de piel y el corazón en la mano, el capitán de Olimpo, Martín Ferreyra, intentó analizar la dura derrota sufrida ante Douglas Haig.

Aunque sin encontrar explicaciones para el 0-5 en Pergamino, el bahiense paró amablemente a hablar con La Nueva. y trató de poner en palabras lo que sentía, a minutos del pitazo final en el estadio Miguel Morales.

"Es difícil, difícil. La sensación es que tiramos a la mierda 9 meses de laburo. Que no estuvimos a la altura. Como capitán me da vergüenza lo que pasó hoy, no es lo que somos, no es lo que queremos demostrar. La verdad que es un golpe muy duro", dijo Martín, luego de tomarse unos segundos para declarar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Creo que hasta el primer gol no nos sentimos cómodos, pero creo que estuvimos en partido -agregó-. Después de ese gol, es difícil de explicar. Desde adentro era difícil de encontrar palabras, la verdad que fue un golpe muy duro. No estuvimos ni cerca de estar a la altura".

-¿Sentías que quedaron un poco largo y pagaron eso, pasó por ahí o qué pasó?

-Como te digo, es difícil encontrar una explicación. No sé explicarlo. Vinimos con una ilusión muy grande, sabemos la camiseta que tenemos puesta y como capitán siento vergüenza del partido que hicimos hoy. Estoy con mis compañeros a muerte y el por más que sea prácticamente imposible, en Bahía lo vamos a ir a buscar. La verdad que me superó con todas las palabras.

-Habían mostrado cosas muy positivas en los últimos partidos, había mucha ilusión en la gente, ¿qué se les dice a ellos?

-Primero pedir disculpas, la mayoría no vinimos para esto. Vinimos para otra cosa, para jugar estos partidos de otra manera. Es la parte más importante del año e hicimos el partido horrible que hicimos hoy. Es difícil, es difícil. Nada, pedir disculpas, entregarnos al máximo el partido que viene, tratar de respetar un poco a esta camiseta, que siempre lo intentamos pero hoy se nos hizo muy cuesta arriba. Es difícil explicar esta situación.