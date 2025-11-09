Casi 13 años después, Olimpo vuelve a visitar a Douglas Haig y buscará dar un paso clave hacia semis

Olimpo visita esta noche a Douglas Haig de Pergamino, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conduciendo hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En franca levantada y en un buen momento futbolístico, el aurinegro se presentará desde las 20:05 en el estadio Miguel Morales, donde volverá luego de casi 13 años (ver abajo).

El árbitro del cotejo será Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Sebastián Osudar y Hugo Fleitas como jueces de líneas y Agustín Vegetti como cuarto.

Tras este cotejo, la revancha se jugará el próximo domingo en el Roberto Carminatti, donde el equipo bahiense tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará en caso de igualdad en puntos y goles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*Cómo llegan

Olimpo arriba a este duelo luego de ponerse de la eliminación en los cuartos de final de la Zona Campeonato, a manos de Atlético de Rafaela (0-0 en Bahía y 1-2 en Santa Fe).

Al "sumarse" a la Reválida, el aurinegro dejó en el camino a Juventud Unida Universitario de San Luis (0-0 de visitante y 2-0 en el Carminatti) y Kimberley de Mar del Plata (1-1 en La Feliz y 3-1 en la revancha).

En esta seguidilla, el equipo que conduce Mauricio Giganti acumula un solo traspié (ante la Crema) en los últimos 8 juegos, además de 3 victorias y 4 igualdades.

Douglas Haig, en tanto, viene de eliminar a uno de los equipos que "bajó" de la zona campeonato y por segunda vez superó la llave sin tener ventaja deportiva y definió de visita.

En el último cruce, el equipo de Pergamino dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz, al vencerlo por 2 a 0 en casa (ida) y empatar 1 a 1 en Córdoba (revancha).

Previamente, superó a Independiente de Chivilcoy, al ganar la serie por 4 a 3: 4-2 de local y 0-1 en la revancha.

Foto: Monte Maíz Mira

Esta levantada del rojinegro se dio en el momento justo de la temporada, ya que durante el cierre de la segunda fase acumuló su peor racha negativa desde que juega en el fútbol de ascenso, con seis caídas en fila a la que luego le sumó un empate sin goles ante Juventud Antonia de Salta y otro traspié más ante 9 de Julio de Rafaela, por 2 a 1, antes de los cruces.

Este torneo irregular obligó el cambio de dirección técnica, que se dio con la llegada de Sebastián "Terromoto" Cejas, quien

el 18 de agosto cortando con el interinato de Damián Bastianini, quien estaba reemplazando a Adrián Aranda.

*Los elegidos

Una sola variante presenta a Olimpo en su lista de convocados de cara al partido de esta tarde, en referencia a la victoria del pasado domingo ante Kimberley

El único cambio en la nómina es la salida de Ezequiel Gallegos (ingresó a los 70 minutos por Sebastián Fernández) y el ingreso de Martín Ojeda

Además, al igual que en el último encuentro, el arquero suplente será Mirko Rojas, ante la ausencia de Matías Ibáñez.

De esta manera, los elegidos por Mauricio Giganti para hoy son:

-Defensores: Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi, Tomás Oneto, Gastón Vega y Juan Pablo Vivas.

-Volantes: Enzo Coacci, Agustín Curruhuinca, Ivo Di Búo, Sebastián Fernández, Gonzalo Groba, Ojeda, Diego Ramírez y Nicolás Villagra.

-Delanteros: Cristian Amarilla, Leandro Espejo, Alan Murialdo, Martín Prost y Gonzalo Tarifa.

*La previa en números

El de hoy será el 14to enfrentamiento entre Olimpo y Douglas Haig, que en Pergamino no juegan hace casi trece años.

El historial favorece al equipo bahiense, que se impuso en 6 oportunidades contra 3 del pergaminense. Empataron las 4 veces restantes.

La última vez que se vieron las caras en el Miguel Morales fue el 9 de diciembre de 2012. Por la fecha 18 del Nacional B 2012-13, a la postre ganado por el Olimpo de Walter Perazzo.

En aquella oportunidades el equipo de nuestra ciudad se impuso por 2 a 0, con goles de Juan Sánchez Sotelo y Cristian "Titi" Villanuea.

Esa tarde, Olimpo formó con Nereo Champagne; Adrián Martínez, Iván Furios, Ezequiel Parnisari, Villanueva; Fernando Gutiérrez, Damián Musto (capitán), Leonardo Gil, Gonzalo Gacía; Matías Soto Torres y Sánchez Sotelo.

Luego, Perazzo mandó desde el banco a Gustavo Bou, David Vega y Jonathan Blanco.

El árbitro del encuentro fue Fernando Echenique.

En cuanto al árbitro Maximiliano Macheroni, ya dirigió 13 veces a Olimpo, con 8 victorias del aurinegro, 2 empates y 3 caídas.

Como visitante, la estadística del juez con el equipo bahiense marca 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

*Datos estadísticos: gentileza Eduardo "Cocho" López

*El resto

Los cuartos de final se pusieron en marcha el sábado, con la victoria como visitante de San Martín de Formosa ante Atenas de Río Cuarto.

El elenco formoseño se impuso por 1 a 0, con gol del exjugador de Sansinena y Villa Mitre, Antú Hernández, en contra, a los 29 minutos.

Esta tarde, en tanto, habrá otro dos juegos.

El primero se jugará a las 11 y lo animarán Brown de Madryn y Atlético Rafaela en la ciudad chubutense. El juez principal será Diego Novelli.

Por último, desde las 19.15, 9 de Julio de Rafaela recibirá a Gimnasia de Chivilcoy con contralor de Maximiliano Manduca.