Dolor en Brasil: a los 18 años, murió Isabelle Marciniak, la campeona juvenil de gimnasia artística

Isabelle Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica en 2021, murió horas antes de la Nochebuena, a los 18 años. La triste noticia fue comunicada por la Federación Paranaense de Gimnasia que expresó su dolor y su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, y entrenadores.

“Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”, manifestó la entidad en una nota divulgada en sus redes sociales.

Marciniak, que había logrado varios títulos a nivel regional y nacional, falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático.

Su cuerpo será enterrado en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde también era velada este jueves.

"Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero.

Entre sus últimos logros, el título de campeona destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo", precisaron desde la entidad, y cerraron: "Nuestros sentimientos. Descansa en paz".

La joven estrella ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica en 2021, en donde también obtuvo la medalla de plata en la disciplina de "cinta". Además, se subió a lo más alto del podio en la prueba con la pelota.

Uno de sus últimos éxitos fue justamente ese de 2023, cuando se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, del que formaba parte. (Fuente: El Canciller).