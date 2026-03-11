Jannik Sinner ganó para meterse en cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells

El tenista italiano Jannik Sinner hizo pesar el ranking y derrotó al brasileño Joao Fonseca en los octavos de final del Masters 1000 estadounidense de Indian Wells, el primero de esta categoría en la temporada.

El segundo mejor jugador de mundo derrotó al trigésimo quinto por 7-6 (6) y 7-6 (4).

Con el triunfo, Sinner avanzó a los cuartos de final del certamen que se disputa en el Tennis Garden del estado de California, instancia en la que lo espera el local Learner Tien (25).

Además, el francés Arthur Fils derrotó por 6-4 y 7-6 (9) al canadiense Félix Auger-Aliassime y el tercer mejor jugador del ranking ATP, el alemán Alexander Zverev, le ganó al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3 y 6-4.

A pesar de la diferencia en el ranking, el partido ante Fonseca no fue fácil para Sinner. Sin poder aprovechar dos break points en el primer set, el italiano remontó un 5-2 en el primer tie-break del partido, ganó 6 de los siete puntos siguientes para quedarse con el primer parcial.

En la segunda manga se dieron dos breaks, uno por lado, que no pudieron evitar la llegada de un nuevo desempate, en el que Sinner se llevó el partido con un winner de derecha cruzada devolviendo el segundo servicio de su rival.

A pesar de haber perdido, el sudamericano dejó grandes momentos luego de un inicio de 2026 que le traía algunas dudas, demostrando que continúa creciendo y que a sus apenas 19 años puede jugar de igual a igual contra los mejores del mundo.