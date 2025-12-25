Una nena de 12 años fue alcanzada por una bala perdida en Nochebuena: está en estado crítico

Una nena de 12 años se encuentra en estado crítico tras recibir una bala perdida en la cabeza durante la madrugada en Villa Sarmiento.

El disparo se produjo cuando se encontraba en su casa, en la zona de Pedro Castelli al 354, entre Madero y Segurol. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada.

En un primer momento, la nena fue asistida en el Hospital San Juan de Dios y luego trasladada al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía para una atención de mayor complejidad, donde permanece internada en terapia intensiva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo con la información oficial, la menor presenta un proyectil alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, y su estado es crítico. Familiares permanecen en el hospital mientras se aguarda un parte médico.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 5ª de Villa Sarmiento, que tomó intervención en el caso y avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. (TN)