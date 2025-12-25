La CNV habilitó a los fondos comunes y money market a invertir más en plazos fijos

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó los límites de inversión para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero, conocidos como "Money Market".

A partir de ahora, estos fondos tienen un límite individual de hasta el 50% de su patrimonio para invertir en plazos fijos tradicionales y un tope similar del 50% para plazos fijos precancelables.

Sin embargo, la suma total de ambos tipos de depósitos no puede superar el 70% del patrimonio neto del fondo.

Esta medida puede modificar los rendimientos del dinero depositado en estas cuentas, según el manejo que haga cada entidad de esos fondos.

Esta normativa también establece que estos fondos podrán invertir hasta un 20% en títulos de deuda con un vencimiento menor a un año.

El objetivo de estos cambios es otorgar mayor flexibilidad a las sociedades que administran los fondos para gestionar su dinero y adaptarse a las condiciones del mercado financiero.

La medida fue solicitada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) “para fortalecer el funcionamiento de estos productos y proteger a los ahorristas”, según señaló la Resolución 1096 que publicó este miércoles la CNV.

En otra resolución, el organismo unificó y actualizó las definiciones generales que se utilizan en el mercado de capitales.

Se incorporaron términos técnicos como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), Oferta Pública Inicial (IPO) y Fondos Comunes de Inversión (FCI), entre otros, para dar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores. Esta reforma busca modernizar el marco regulatorio, reducir costos administrativos y aumentar la competitividad del sistema.

Finalmente, la CNV dispuso la suspensión del pago de la tasa de fiscalización y control correspondiente al año 2026.

El cobro de este arancel anual queda postergado hasta el 2 de febrero de 2026 inclusive, mientras se realiza una revisión de los montos fijos que deben abonar los sujetos regulados. Esta suspensión no incluye a los administradores y custodios de fondos comunes de inversión, quienes deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones según el calendario previsto. (NA)