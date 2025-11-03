Con Olimpo en carrera, cómo sigue la Reválida rumbo al segundo ascenso

Con la clasificación de Olimpo y la definición de las series restantes, ayer quedaron conformadas todas las llaves de cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que otorgará un ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro es el segundo mejor clasificado entre los 8 equipos que siguen en carrera y en la próxima instancia se medirá ante Douglas Haig de Pergamino.

El equipo bahiense comenzará la llave como visitante y definirá nuevamente en el Roberto Carminatti y con ventaja deportiva, por lo que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.

Solamente Atlético de Rafaela está por encima del representante local en esa mini tabla, por lo que sería contra el único elenco que tendría desventaja y sólo podrían cruzarse en una hipotética final, que también se jugará a ida y vuelta pero ya sin ventaja.

En ese sentido, en cuartos la Crema se medirá ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Además, Gimnasia de Chivilcoy chocará ante 9 de Julio de Rafaela y San Martín de Formosa lo hará frente a Atenas de Río Cuarto.

*Posiciones

1°- Atlético de Rafaela

2°- Olimpo

3°- Gimnasia (Chivilcoy)

4°- San Martín (Formosa)

5°- Atenas (Río Cuarto)

6°- 9 de Julio (Rafaela)

7°- Douglas Haig

8°- Brown (Puerto Madryn)

*Cruces

Atlético de Rafaela vs Brown de Puerto Madryn

Olimpo vs Douglas Haig

Gimnasia de Chivilcoy vs 9 de Julio de Rafaela

San Martín de Formosa vs Atenas de Río Cuarto