Con Olimpo en carrera, cómo sigue la Reválida rumbo al segundo ascenso
El aurinegro se medirá ante Douglas Haig, definiendo la llave en Bahía.
Con la clasificación de Olimpo y la definición de las series restantes, ayer quedaron conformadas todas las llaves de cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que otorgará un ascenso a la Primera Nacional.
El aurinegro es el segundo mejor clasificado entre los 8 equipos que siguen en carrera y en la próxima instancia se medirá ante Douglas Haig de Pergamino.
El equipo bahiense comenzará la llave como visitante y definirá nuevamente en el Roberto Carminatti y con ventaja deportiva, por lo que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.
Solamente Atlético de Rafaela está por encima del representante local en esa mini tabla, por lo que sería contra el único elenco que tendría desventaja y sólo podrían cruzarse en una hipotética final, que también se jugará a ida y vuelta pero ya sin ventaja.
En ese sentido, en cuartos la Crema se medirá ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.
Además, Gimnasia de Chivilcoy chocará ante 9 de Julio de Rafaela y San Martín de Formosa lo hará frente a Atenas de Río Cuarto.
*Posiciones
1°- Atlético de Rafaela
2°- Olimpo
3°- Gimnasia (Chivilcoy)
4°- San Martín (Formosa)
5°- Atenas (Río Cuarto)
6°- 9 de Julio (Rafaela)
7°- Douglas Haig
8°- Brown (Puerto Madryn)
*Cruces
Atlético de Rafaela vs Brown de Puerto Madryn
Olimpo vs Douglas Haig
Gimnasia de Chivilcoy vs 9 de Julio de Rafaela
San Martín de Formosa vs Atenas de Río Cuarto