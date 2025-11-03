Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

13.7°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

13.7°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

13.7°
Federal A.

Con Olimpo en carrera, cómo sigue la Reválida rumbo al segundo ascenso

El aurinegro se medirá ante Douglas Haig, definiendo la llave en Bahía.

Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Con la clasificación de Olimpo y la definición de las series restantes, ayer quedaron conformadas todas las llaves de cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que otorgará un ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro es el segundo mejor clasificado entre los 8 equipos que siguen en carrera y en la próxima instancia se medirá ante Douglas Haig de Pergamino.

Noticias Relacionadas

El equipo bahiense comenzará la llave como visitante y definirá nuevamente en el Roberto Carminatti y con ventaja deportiva, por lo que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.

Solamente Atlético de Rafaela está por encima del representante local en esa mini tabla, por lo que sería contra el único elenco que tendría desventaja y sólo podrían cruzarse en una hipotética final, que también se jugará a ida y vuelta pero ya sin ventaja.

En ese sentido, en cuartos la Crema se medirá ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Además, Gimnasia de Chivilcoy chocará ante 9 de Julio de Rafaela y San Martín de Formosa lo hará frente a Atenas de Río Cuarto.

*Posiciones

1°- Atlético de Rafaela

2°- Olimpo

3°- Gimnasia (Chivilcoy)

4°- San Martín (Formosa)

5°- Atenas (Río Cuarto)

6°- 9 de Julio (Rafaela)

7°-  Douglas Haig

8°- Brown (Puerto Madryn)

*Cruces

Atlético de Rafaela vs Brown de Puerto Madryn

Olimpo vs Douglas Haig

Gimnasia de Chivilcoy vs 9 de Julio de Rafaela

San Martín de Formosa vs Atenas de Río Cuarto

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La región.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE