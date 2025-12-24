¿Empate técnico entre la inflación y los salarios?

El Índice de Salarios registró en octubre un aumento del 2,5% mensual, por encima de la inflación del mismo mes, que fue del 2,2%, según el último informe del INDEC, aunque la recuperación del poder adquisitivo aún se mantiene en un escenario de “empate técnico”, de acuerdo con un análisis de la Fundación Libertad y Progreso.

“El índice de salarios avanzó 2,5% mensual en octubre, mientras que la inflación de octubre fue 2,2%. Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación”, explicó el economista jefe de la fundación, Iván Cachanosky.

Cachanosky señaló que, si bien el dato de octubre resulta positivo, la dinámica de los últimos meses muestra una recuperación salarial que todavía no logra consolidarse plenamente. “El salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el gobierno”, indicó.

De cara a 2026, el economista sostuvo que el escenario podría mejorar si se confirma una desaceleración sostenida de la inflación. “Creemos que va a ir bajando hasta que, en agosto o septiembre, llegue cerca del 1% mensual, y eso va a permitir que el salario —principalmente el del sector privado— quede más cerca del nivel que tenía antes de que se geste la crisis heredada”, afirmó.

El informe también advirtió sobre la situación del empleo. Según Cachanosky, el sector privado no registrado continúa creciendo, mientras que el empleo formal se encuentra “un poco estancado”. En ese sentido, consideró que una reforma laboral y un año no electoral podrían contribuir a una mayor formalización y a la recuperación salarial. “Cuanto más se avancen las reformas, mejor va a ser para los salarios”, concluyó. (N/A)