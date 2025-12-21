“Un número muy alto”: Ferreres anticipa una inflación por encima del 2% para diciembre

El economista Orlando Ferreres afirmó que desde su consultora -OJF & Asociados- la inflación de diciembre quedará por encima del 2%, lo que consideró como “un número muy alto”.

Particularmente, el exviceministro de Economía afirmó que la inflación de diciembre les da 2,2%, mientras que la anual para el 2025 cerraría alrededor del 30% y 31%.

"Es mucho más alto de lo que pensaba Javier Milei", señaló el economista.

Ferreres se refirió a la inflación pactada en el Presupuesto 2026, donde el Gobierno la fijó en 10% anual. “Nosotros ponemos 15% y todavía somos optimistas con ese valor. Otros economistas piensan un poco más”, indicó.

Comparado con Latinoamérica, el fundador de OJF & Asociados manifestó que, después de Venezuela, sigue la Argentina con la tasa de inflación anual más alta.

“La inflación es un punto en donde el Gobierno debe acentuar, porque falta el ambiente productivo para inversiones. Todavía no está tomado como política de Estado”.

Sin embargo, destacó que los niveles actuales de inflación se ubica en niveles “parecida a la internacional”.

A tan solo diez días de que culmine el 2025, Ferreres sostuvo que el Gobierno se enfocó en la baja del gasto público a nivel nacional, aunque provincial y municipal “siguen siendo altos”.

En ese sentido, sostuvo que de cara al 2026 se tiene que arreglar el gasto en esos niveles. A su vez, reprochó que algunos provincias financian el gasto con impuestos como Ingresos Brutos (IIBB).

“Hay impuestos como Ingresos Brutos que financian mucho el gasto de las provincias, además de los aportes del Tesoro”.

El economista también hizo mención al pago de vencimientos que debe afrontar el Ejecutivo en enero, por un total de US$4.500 millones, donde sostuvo que el resultado va a ser bueno debido a la habilidad del Ministro de Economía.

“Yo creo que va a salir bien. Luis Caputo ha sido muy bueno para estas situaciones”, argumentó. Y agregó: “Tiene que mejorar las reservas y las inversiones. Son dos cosas que faltan, aunque ya enfocaron por el tema del 5% del mercado. Eso va a aumentar la demanda”.

“Con una inflación del 15%” —lo que estiman desde la consultora— “puede aumentar la demanda de pesos. Eso podría ayudar a emitir dinero para comprar reservas”, subrayó.

Y ejemplificó con la compra de reservas de Brasil: “No llegó a US$350 mil millones en un solo día, fueron varios años. Vamos a tener que esperar hasta ver las reservas netas positivas y en buen estado”.

A pesar del buen panorama para enero próximo, Ferreres apuntó a los vencimientos de junio, en donde el Gobierno todavía no consiguió el monto a pagar.

“No solo son los vencimientos de enero: en julio vence otra cantidad igual, y va a ver qué salir a buscar dinero porque hasta ahora no se ha conseguido”.

Al respecto, certificó que Caputo conseguirá el dinero “porque es especialista en conseguirlo” y, sino, “tendrá que apelar al amigo del Tesoro americano”, refiriéndose a Scott Bessent.

“Siempre lo ha ayudado a último momento”, sostuvo.

Con respecto al proyecto reforma laboral que envió el Gobierno al Congreso, y que será postergado para febrero, el exviceministro de Economía indicó que el hecho de posponerlo pondrá en duda a los inversores.

“Los inversores extranjeros y nacionales se preguntan cómo va a salir la ley de reforma laboral. ¿Va a salir cómo se dijo o va a tener algunos cambios? Aparentemente tiene cambios que no son favorables para el Gobierno”.

“Ese es un punto que dificulta no solo la inversión internacional. Muchas veces nos preguntan cómo está la ley impositiva, la ley laboral y la inflación: son las tres preguntas que más hacen. Y el tipo de cambio, si es competitivo o no”, concluyó. (NA)