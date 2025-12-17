Milei anticipó que a mediados del 2026, "la inflación va a empezar con cero”

El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026 “la inflación va a ir a cero”. Puntualmente, señaló que "para mitad del año que viene, la inflación va a pasar a empezar con cero". También recordó que corría a "17.000% y ahora está en 24%” anual.

“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Indice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, subrayó el titular del Ejecutivo.

Durante su visita al canal de streaming Carajo, el jefe de Estado destacó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar “el riesgo kuka” antes de ese proceso.

“Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, resaltó el primer mandatario nacional que consideró que hubieran llegado al 50% si su cara estaba en la boleta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le pones una prima a la tasa de interés de EEUU. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabes que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con como se van asignando los recursos”, explicó Milei.

Y agregó: "Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”. (NA)