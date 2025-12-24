Huyó en moto tras un conflicto y fue detenido con droga y un arma sin numeración

Una persona de 28 años fue aprehendida durante esta madrugada luego de una persecución policial que se inició tras un llamado al 911 por un conflicto con otro hombre en Roca al 1100.

De acuerdo a la información oficial, al arribar al lugar los efectivos del Comando de Patrulla identificaron a Bruno Ezequiel Viera, quien se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Keller 110 cc, de color negro. En ese contexto se inició un seguimiento controlado, durante el cual los uniformados observaron que, al llegar a Malvinas al 300, el sujeto arrojó un elemento a la vía pública.

La persecución finalizó en Gorriti al 1100, donde lograron interceptar y aprehender a Viera. Al requisarlo, constataron que entre sus pertenencias llevaba un envoltorio con cocaína, con un pesaje de 0,7 gramos, un cigarrillo de marihuana parcialmente combustionado, con un peso de 0,3 gramos, y una balanza digital de color negro, procediéndose al secuestro de los elementos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Posteriormente, el personal policial regresó al lugar donde el aprehendido había descartado el objeto durante la huida y constató que se trataba de una pistola marca Bersa, calibre 22 mm, de color gris, sin numeración visible, con cargador colocado y siete municiones, la cual también fue secuestrada.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por desobediencia, infracción a la Ley 23.737, infracción al artículo 189 bis del Código Penal e infracción al artículo 289 del Código Penal, con intervención de la UFIJ N° 15 y la UFIJ N° 19.