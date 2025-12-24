Papá Noel ya inició su recorrido: mirá dónde está en este momento

Google volvió a lanzar su tradicional Santa Tracker, una plataforma interactiva que permite seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25. La herramienta muestra, además, el tiempo estimado que falta para su llegada a nuestra ciudad.

El sitio no solo permite visualizar el trayecto del personaje navideño, sino que también ofrece una variedad de juegos, actividades y contenidos interactivos pensados especialmente para el público infantil, como forma de acompañar la espera de Nochebuena.

Para acceder al seguimiento en vivo, solo es necesario ingresar al sitio oficial de Google Santa Tracker.

Cómo funciona Google Santa Tracker

Conocido en español como Google Sigue a Papá Noel, Santa Tracker es una web y aplicación temática que permanece disponible durante todo el año. Incluye juegos interactivos, videos animados y propuestas educativas orientadas tanto a niños como a adultos.

Durante los días previos a la Navidad, la plataforma muestra una cuenta regresiva que indica cuánto falta para el inicio del recorrido de Papá Noel junto a sus renos. En la Nochebuena, Google activa una función especial que simula su viaje alrededor del mundo mientras reparte regalos.

La animación, que se extiende por aproximadamente 24 horas, utiliza tecnología de Google Earth para representar las distintas paradas que realiza en ciudades de todo el planeta. El recorrido avanza, en promedio, un huso horario hacia el oeste por cada hora.

El viaje comienza en el Polo Norte y tiene como primera parada a Providéniya, una localidad de Rusia que se encuentra entre las primeras en recibir la Navidad. A lo largo del día, Papá Noel atraviesa los distintos continentes hasta finalizar su trayecto en Hawái, una de las últimas regiones en recibir los regalos, antes de regresar al Polo Norte y completar el recorrido global. (NA)