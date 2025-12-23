¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo este miércoles de Nochebuena en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 24 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 24 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de templado a cálido, con viento moderado desde el sector oeste, afirmándose hacia el sudoeste, y buena visibilidad.
La actualización del tiempo al instante en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo se presentará cálido, con viento moderado del sudoeste, rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La Nochebuena, en tanto, será templada a fresca con cielo despejado, y se estima para el brindis de las 00 una temperatura de 18 grados.