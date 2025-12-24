"Nos vamos a casa": el bebé de la bahiense Rocío Marengo fue dado de alta

"Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa", escribió Rocío Marengo en su cuenta de Instagram, al tiempo que compartió una foto de su hijo Isidro, que está siendo controlado en neonatología en el Sanatorio Otamendi.

El bebé nació el 3 de diciembre en esa clínica y tuvo que permanecer en neonatología durante tres semanas, en las cuales la bahiense fue contando cómo transitaba esos días sin tener a su hijo en casa.

Marengo salió a comer con sus amigos y resultó muy criticada en redes sociales, lo cual la llevó a hacer un descargo para explicar que necesitaba distraerse después de los momentos tan duros que tuvo que atravesar durante su embarazo y durante el parto.

"Decime que hoy llega Isidro a tu casa, sin decirme que hoy llega Isidro a tu casa", expresó emocionada en sus redes, donde también agradeció por los mensajes de aliento que recibió en los últimos días: "Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que acompañaron este camino con buena energía y amor. No puedo más de la emoción". (NA)