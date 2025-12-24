Detuvieron a un adulto y dos menores por el robo de una moto

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en el inicio del día miércoles a tres personas que habían robado una moto en la vía pública. Estos fueron advertidos por un vecino que puso en conocimiento a las autoridades policiales, quienes con colaboración del CEUM pudieron dar con los delincuentes.

El robo de la Yamaha XTZ 150cc, había sido cometido en calle Espora 55 y los implicados: un joven identificado como Fausto Funes Lauría de 18 años de edad y dos menores, uno de 17 y otro de 13 fueron trasladados a la Comisaría Primera.

Los cargos son de tentativa de robo doblemente agravada por estar el vehículo en la vía pública y la participación de dos menores de edad. El vehículo fue descartado en Alsina al 600 siendo recuperado por los uniformados.

En el procedimiento también intervinieron efectivos de la Policía Local.