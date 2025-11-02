Amarilla, tras la clasificación de Olimpo: "Tenemos que seguir trabajando sin conformarnos, todavía falta lo más lindo"

Marcó el 1 a 0, dio la asistencia del 2 a 0 y generó otras chances de riesgo. Cristian Amarilla fue una de las grandes figuras del triunfo de Olimpo ante Kimberley, por 3 a 1, para que el aurinegro clasifique a los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

"Estoy contento por el resultado y por el rendimiento del equipo en general. Pudimos marcar tres goles, que hacía rato no lo hacíamos, espero que eso nos de la confianza para seguir adelante paso a paso, que queda bastante", le dijo el Negro a La Nueva. tras el triunfo en el Roberto Carminatti.

Su tanto a los 6 minutos encaminó rápidamente el éxito del equipo bahiense, al que le alcanzaba con empatar para seguir adelante en busca del segundo ascenso.

"Nosotros buscamos agilizar los primeros minutos, tenemos que aprovechar la gente y que la cancha está hermosa. Tenemos los jugadores para que eso se de, después los de arriba tenemos que convertir para darle tranquilidad a los del fondo y que se nos vayan abriendo los caminos. Por suerte se nos está dando y esperemos seguir por este camino que es muy lindo", remarcó Cristian.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Si al rival lo dejas crecer te puede complicar -agregó-, el rival ya viene motivado por el solo hecho de jugar contra Olimpo, en una cancha linda, con gente. Nosotros tenemos que tratar de cortar, asfixiarlo, convertir rápido y que el partido sea nuestro. Eso es lo que buscamos, no entramos a especular, entramos a buscar el resultado y creo que tenemos que seguir por este camino y las cosas se nos van a dar".

Con este triunfo, Olimpo se metió entre los ocho mejores equipos de esta fase.

"Nosotros tenemos que trabajar y seguir adelante sin conformarnos, que el resultado no nos confunda, que todavía falta lo más importante y lo más lindo", avisó Amarilla.

"Los caminos se nos están abriendo y esa luz está ahí, pero parece que está cerca y queda mucho todavía. Esperemos seguir con los pies sobre la tierra y seguir hasta el 14, que es lo que queremos", agregó.

En la próxima instancia, el aurinegro se medirá ante Douglas Haig de Pergamino, definiendo la llave otra vez en Bahía y con ventaja deportiva.

"Va a ser una serie durísima, esperemos que de visitante podamos hacer un partido más relajado y ordenado y poder traer un buen resultado de Pergamino, para después de local poder seguir con esta racha que no queremos que se corte", cerró Cristian.