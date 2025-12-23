Video: el doble que le dio el ascenso a Independiente en la última jugada, ante 9 de Julio y de visitante

Para la historia: Fernando Bonino, el héroe de la noche, levanta los brazos tras darle el ascenso a Independiente. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva. Video: ABB

¡Qué partido!

Con un doble agónico de Fernando Bonino, Independiente venció esta noche a 9 de Julio y ascendió a Primera, tras ganar la Promoción por 3 a 2, condenando además al albiazul al descenso.

El Viola se impuso por 72 a 71 como visitante y regresó a la elite local luego de 11 años.

“La última es mía”, les avisó Bonino a sus compañeros mientras Santiago Ruesga lanzaba el tiro libre que dejaba a 9 arriba por 1 (71 a 70), con 4 segundos en el reloj.

Tras el minuto pedido por Javier Musumeci, el exjugador de Pacífico cumplió: se hizo cargo de la ofensiva final y anotó un tremendo doble, pese a la buena marca de Andrés Almirón, cumpliendo el sueño de todos los que alguna vez jugaron al básquet.

Ni bien ingresó la conversión, no hubo tiempo para más, solo para que el Viola, que llegó a perder por 14, festeje con su gente el cuarto ascenso de su historia.

*El desarrollo

En el arranque del juego fue Independiente el que absorbió mejor la tensión que había en el ambiente por la importancia del partido.

Entrando mejor pisado en las primeras acciones, el Viola clavó un parcial de 5-0 y lleno de sensaciones positivas.

Enfrente, 9 de Julio tardó varias ofensivas en entrar en sintonía y respondió a través del juego interior para ponerse al frente 6 a 5 y marcar un punto de inicio, en el que terminó tomando las riendas del juego.

El primer triple de Costa, más un par de contras aprovechadas al máximo siguieron la levantada del local, que llegó a escapar a 9 (18 a 9) con una bomba de Santiago Ruesga, para terminar ganando el primer cuarto por 20 a 13.

En el amanecer del segundo parcial la tónica se mantuvo, porque el albiazul siguió encontrando efectividad a larga distancia (Villegas y Ruesga) y también lastimó cuando se acercó al aro.

Encima, enfrente, la visita forzaba con rompimientos y era poco claro a la hora de atacar, lo que lo hacía tener poca efectividad y bajos porcentajes.

Ese combo le permitió a 9 tomar la máxima de 14 (32 a 18), gracias a un positivo pasaje en el que fluyó mejor adelante y complicó las cosas atrás.

No obstante, Independiente reaccionó en el momento justo y evitó que el juego se quebrara.

Una racha de 15 a 5 lo puso a 4 puntos, sumando con el empuje de Alen Ríos, un positivo ingreso de Catalá y un triple de Figueroa.

A eso le sumó una mejora defensiva, para volver al juego y frenar el buen arranque de 9, que pudo cerrar el parcial con una bomba esquinada de Costa en una de las últimas ofensivas para tomar algo de aire camino a los vestuarios: 40 a 34, tras los primeros 20 minutos. Todo estaba por verse…

Tras el descanso largo, el juego volvió parejo y de bajo goleo, aunque con Independiente achicando la ventaja y poniéndose rápidamente a una posesión, con un positivo pasaje de Zonza y ante un 9 de Julio que forzó demasiado el ataque y no encontró caminos al aro.

Pese a eso, el Viola no aprovechó del todo el buen momento (lo igualó en 44) y el dueño de casa reaccionó, entrando al último parcial ganando por 54 a 50.

En el último cuarto, el elenco dirigido por Javier Musumeci aprovechó la ventaja de talla de Luciano Figuero y encontró en él la vía de gol, ya que sumó cerca del aro y también aportó un triple para anotar 9 de los 14 puntos que le permitieron al Viola pasar al frente (64 a 60), con 4m18s por jugar.

En el otro aro, 9 de Julio se secó por completo, increíblemente no buscó a Ruesga y estuvo dos minutos sin anotaro, lo que le permitió a Independiente escaparse a 6 puntos (69 a 63), con 2 minutos para que finalice el partido.

No obstante, el dueño de casa reaccionó gracias a dos conversiones en la línea de Villegas y el quinto triple (en 9 intentos) de la noche de Ruesga, para poner el cierre al rojo vivo: 68 a 69, con 33s7 en el luminoso.

En un ambiente cargado de tensión y ante un gran marco de público, la Promoción y último partido del año para los torneos superiores de la ABB tuvo un cierre como se merecía.

Tras aquella bomba de Santi, Bonino respondió yendo forzadamente hacia al aro y falló. Pero bajó el rebote, recibió la falta y anotó 1 de 2 en la línea: 70 a 68 para la visita.

A eso, 9 de Julio le respondió con un golazo de Ruesga, quien penetró hacia su izquierda y lanzó ante la marca, recibiendo la falta y convirtiendo el doble. También acertó en la línea y dejó al albiazul arriba por 71 a 70, con 4s3 para que todo termine.

Ahí se empezó a gestar la épica de Bonino, quien mientras Santiago se preparaba para lanzar su libre les avisó a sus compañeros que él definiría la última jugada, por si todo seguía tras el rebote. Como Ruesga anotó, Musumeci armó la última tras el tiempo muerto.

Finalmente, el Viola repuso del costado y Bonino cumplió con lo dicho: se quedó con la última bola de la noche y con un doble para la historia.

¡Independiente volvió a Primera!

La síntesis

9 de Julio (71): S. Ruesga (25), L. Vecchi (6), M. Costa (10), C. Fraga (12), A. Almirón (4), fi; L. D´amaro (4), F. Goyanarte, F. Anaya (5) y S. Villegas (5). DT: Julián Turcato.

Independiente (72): M. Schmir (2), M. Zonza (10), F. Slonimsqui (3), J.I. De Pástena (14), A. Ríos (8), fi; F. Bonino (8), V. Gemetro, L. Figueroa (17), A. Astradas y R. Catalá (10). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: 9 de Julio, 20-13; 40-34 y 54-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Alejandro Vizcaíno.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: Independiente, 3-2.