El octavo refuerzo de Olimpo es un central capitalino con pasado en Villa Mitre

“Con su llegada completamos el cupo de los centrales, aunque también puede jugar de lateral, es una buena incorporación”, manifestó el DT de Olimpo, Carlos Mungo, sobre el arribo del octavo refuerzo al plantel: Leandro Esteban Hertel, conocido por el entrenador después de haber estado dos temporadas en Villa Mitre (45 partidos en la 2023-2024).

El capitalino de 29 años jugó en la última temporada en Defensores de Villa Ramallo (27 presencias y un gol), y viene a pelear el puesto con los que ya estaban (Néstor Moiraghi y Martín Fereryra) y uno que regresó: Agustín Osinaga.

El ex San Telmo mide 1,80 y en el tricolor disputó varios cotejos marcando el lateral derecho, peor también puede ser stopper. Se formó en las inferiores de Ferro y tuvo un paso corto por las juveniles de Vélez antes de debutar en la mayor del club de la Isla Maciel.

Se suma a: Cristian Geist (arquero), Agustín Osinaga (central), Luciano Lapetina (lateral por izquierda), Agustín Stancato (volante central), Antú Hernández (carrilero o interno), Manuel Vargas (volante central) y Braian Guille (delantero).