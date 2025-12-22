Olimpo sigue sumando: dos regresos, un 5 "bien de la categoría" y otro que Mungo conoce mucho

Como su pase pertenece a Olimpo y en los últimos días no existieron ofertas tentadoras que le “muevan la estantería”, Braian Guille habló largo y tendido con el DT Carlos Mungo y formará parte del plantel aurinegro para la temporada 2026 del Federal A.

El 10 regresa tras sus préstamos a tres equipos de Primera A de AFA: Atlético Tucumán, Colón y Deportivo Riestra.

Otro que pega la vuelta es Agustín Osinaga, quien ya vistió la olimpiense en la edición 2024, cuando el elenco comandado por “Cacho” Sialle quedó eliminado en semifinales tras perder 1-0 de local con Gimnasia y Tiro de Salta.

El central olavarriense, de 27 años, disputó 31 cotejos y marcó dos goles en ese campeonato. Llega proveniente de Deportivo Rincón.

A su vez, el volante piquense Antú Hernandez pudo rescindir su contrato con Atenas de Río Cuartpo (le quedaba un año más) y se sumó por expreso pedido del entrenador, quien lo tuvo en Villa Mitre en 2022 (36 juegos y 6 goles). Después siguió por Defensores de Belgrano, Central Norte de Santa y este último semestre en el elenco riocuartense.

El volanrte central de “peso” que pretendia Mungo también consiguió acordar con la dieigencia aurinegra: Manuel Vargas, 27 años, cordobés, con último paso por Estudiantes de Buenos Aires. En 2024 fue una de las figuras en Germinal de Rawson (32 presencias) y antes estuvo en Sportivo Las Parejas y Unión de Sunchales.

Ellos se suman a las tres incorporaciones iniciales: el arquero Cristian Geist, el lateral por izquierda Luciano Lapetina y el volante central Agustín Stancato.

Los que continúan: Juan Pablo Lungarzo, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Gastón Vega, Albaro Pavón, Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Ivo Di Buo, Enzo Coacci, Diego Ramírez y los dos de la Primera local promocionados por el DT (Joaquín Vidal y Nahuel Colmenares).

Las bajas: Matias Ibáñez (se retiró de la actividad), Julián Vivas, Tomás Oneto, Jonathan Paiz, Matías Kucich, Federico Pérez, Ezequiel Gallegos, Martín Ojeda, Nicolás Villagra, Gonzalo Groba, Kevin Giménez, Agustín Curruhinca, Martín Prost, Ariel Lucero, Alan Murialdo, Gonzalo Tarifa y Felix Villacorta.