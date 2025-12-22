Eliminan lugares reservados y un carril preferencial para habilitar 90 boxes de estacionamiento

El Municipio habilitó unos 90 boxes de estacionamiento medido y pago en diferentes calles del centro de la ciudad a partir de varias modificaciones solicitadas por comerciantes del centro.

La iniciativa se puso en vigencia la semana pasada a partir de la eliminación de boxes exclusivos, de un carril preferencial para el transporte público y la habilitación para estacionar en calles donde estaba prohibido.

Uno de los cambios se dio en la eliminación de los estacionamientos exclusivos que tenía la Secretaría de Derechos Humanos en avenida Colón 80, otro en el Consejo Escolar, ubicado en San Martín 300, y también en los que poseía la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Donado 242.

Anteriormente se había eliminado el exclusivo que existía en la primera cuadra de Estomba y que estaba en manos del Concejo Deliberante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además se comenzó a permitir el estacionamiento medido y pago en Brown del 0 al 200, a mano izquierda, donde anteriormente estaba prohibido detenerse y lo mismo se habilitó en San Martín del 400 al 600.

Por último se anunció la eliminación del carril para el transporte público de Belgrano al 100 y 200, donde ahora se permite estacionar.

Este año desde la comisión de Tránsito del Concejo Deliberante se anunció que se comenzarían a revisar los estacionamientos preferenciales que tienen diferentes dependencias y gremios para lograr mayor espacio para quienes deben llegar a esa zona de la ciudad.