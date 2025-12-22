El Aston Villa del "Dibu" Martínez alcanzó una marca histórica de 111 años de vigencia
El equipo de Unai Emery quedó tercero en el torneo inglés y logró un registro top.
Con Emiliano "Dibu" Martínez como titular y figura bajo los tres palos, el Aston Villa dio un golpe de autoridad en la Premier League al vencer 2-1 al Manchester United en un Villa Park colmado.
Este triunfo no es uno más para el conjunto de Birmingham, ya que le permite escalar hasta la tercera posición de la tabla, quedando a tan solo tres unidades del líder, el Arsenal, y ratificando un presente que ilusiona a toda su afición.
El equipo dirigido por el español Unai Emery encontró en Morgan Rogers a su gran protagonista de la jornada. El atacante fue el autor de un doblete decisivo que marcó la diferencia ante los "Diablos Rojos".
Aunque el United logró descontar a través de Matheus Cunha, poniéndole suspenso al tramo final del encuentro, la solidez defensiva del Villa y la seguridad del arquero campeón del mundo aseguraron los tres puntos.
Más allá del resultado inmediato, el Aston Villa ha logrado un hito estadístico asombroso que no se veía en el club desde hace más de un siglo.
Con esta victoria ante el Manchester United el pasado 21 de diciembre, el equipo alcanzó la marca de 10 triunfos consecutivos sumando sus presentaciones en la Premier League y la Europa League.
Esta racha actual comenzó el 6 de noviembre con el 2-1 ante Maccabi Tel Aviv y se mantuvo implacable superando a rivales como Bournemouth, Leeds United, Arsenal y West Ham, entre otros.
- Fecha Jornada Rival Condición Resultado Marcador Torneo
0 01/11/2025 10a Jornada Liverpool FC Visitante Perdió 1-2 Premier
1 06/11/2025 Grupos Maccabi Tel Aviv Local Ganó 2-1 Europa League
2 09/11/2025 11a Jornada AFC Bournemouth Local Ganó 4-2 Premier
3 23/11/2025 12a Jornada Leeds United Visitante Ganó 1-2 Premier
4 27/11/2025 Grupos BSC Young Boys Local Ganó 2-1 Europa League
5 30/11/2025 13a Jornada Wolverhampton Local Ganó 1-0 Premier
6 03/12/2025 14a Jornada Brighton Visitante Ganó 3-4 Premier
7 06/12/2025 15a Jornada Arsenal FC Local Ganó 2-1 Premier
8 11/12/2025 Grupos FC Basel 1893 Visitante Ganó 1-2 Europa League
9 14/12/2025 16a Jornada West Ham United Visitante Ganó 2-3 Premier
10 21/12/2025 17a Jornada Manchester United Local Ganó 2-1 Premier
Este registro actual pone al equipo de Emery a las puertas de quebrar un récord histórico del club. La última vez que el Aston Villa había logrado una seguidilla similar como equipo de primera división fue en marzo de 1914.
En aquella oportunidad, hace ya 111 años, el equipo encadenó 11 victorias consecutivas entre el 10 de enero y el 14 de marzo, venciendo a clubes como Chelsea, Manchester United y Sheffield Wednesday en el marco de la Liga y la FA Cup.
- Fecha Condición Rival Jornada Resultado Marcador Torneo
0 03/01/1914 Visitante Blackburn Rovers 22. Jornada Empató 0-0 Liga
1 10/01/1914 Local Stoke City Primera ronda Ganó 4-0 FA CUP
2 17/01/1914 Local Sunderland AFC 23. Jornada Ganó 5-0 Liga
3 24/01/1914 Visitante Everton FC 24. Jornada Ganó 1-4 Liga
4 31/01/1914 Visitante Exeter City Segunda ronda Ganó 1-2 FA CUP
5 07/02/1914 Local West Bromwich Albion 25. Jornada Ganó 2-0 Liga
6 14/02/1914 Visitante Sheffield Wednesday 26. Jornada Ganó 2-3 Liga
7 21/02/1914 Local West Bromwich Albion Octavos de final Ganó 2-1 FA CUP
8 25/02/1914 Local Bolton Wanderers 27. Jornada Ganó 1-0 Liga
9 28/02/1914 Visitante Chelsea FC 28. Jornada Ganó 0-3 Liga
10 07/03/1914 Visitante Sheffield Wednesday Cuartos de final Ganó 0-1 FA CUP
11 14/03/1914 Visitante Manchester United 30. Jornada Ganó 0-6 Liga
0 18/03/1914 Local Oldham Athletic 29. Jornada Empató 0-0 Liga
Con un rendimiento que roza la perfección, habiendo ganado 16 de sus últimos 18 partidos jugados, el Aston Villa ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en un candidato serio. El mensaje para el resto de la liga es contundente: el equipo del "Dibu" Martínez tiene la memoria histórica y el nivel futbolístico necesario para pelear en lo más alto hasta el final de la temporada.