El Aston Villa del "Dibu" Martínez alcanzó una marca histórica de 111 años de vigencia

El equipo de Unai Emery quedó tercero en el torneo inglés y logró un registro top.

Con Emiliano "Dibu" Martínez como titular y figura bajo los tres palos, el Aston Villa dio un golpe de autoridad en la Premier League al vencer 2-1 al Manchester United en un Villa Park colmado.

Este triunfo no es uno más para el conjunto de Birmingham, ya que le permite escalar hasta la tercera posición de la tabla, quedando a tan solo tres unidades del líder, el Arsenal, y ratificando un presente que ilusiona a toda su afición.

El equipo dirigido por el español Unai Emery encontró en Morgan Rogers a su gran protagonista de la jornada. El atacante fue el autor de un doblete decisivo que marcó la diferencia ante los "Diablos Rojos".

Aunque el United logró descontar a través de Matheus Cunha, poniéndole suspenso al tramo final del encuentro, la solidez defensiva del Villa y la seguridad del arquero campeón del mundo aseguraron los tres puntos.

Más allá del resultado inmediato, el Aston Villa ha logrado un hito estadístico asombroso que no se veía en el club desde hace más de un siglo.

Con esta victoria ante el Manchester United el pasado 21 de diciembre, el equipo alcanzó la marca de 10 triunfos consecutivos sumando sus presentaciones en la Premier League y la Europa League.

Esta racha actual comenzó el 6 de noviembre con el 2-1 ante Maccabi Tel Aviv y se mantuvo implacable superando a rivales como Bournemouth, Leeds United, Arsenal y West Ham, entre otros.

 

-    Fecha    Jornada    Rival    Condición    Resultado    Marcador   Torneo
0    01/11/2025    10a Jornada    Liverpool FC    Visitante    Perdió    1-2    Premier
1    06/11/2025    Grupos    Maccabi Tel Aviv    Local    Ganó    2-1    Europa League
2    09/11/2025    11a Jornada    AFC Bournemouth    Local    Ganó    4-2    Premier
3    23/11/2025    12a Jornada    Leeds United    Visitante    Ganó    1-2    Premier
4    27/11/2025    Grupos    BSC Young Boys    Local    Ganó    2-1    Europa League
5    30/11/2025    13a Jornada    Wolverhampton    Local    Ganó    1-0    Premier
6    03/12/2025    14a Jornada    Brighton    Visitante    Ganó    3-4    Premier
7    06/12/2025    15a Jornada    Arsenal FC    Local    Ganó    2-1    Premier
8    11/12/2025    Grupos    FC Basel 1893    Visitante    Ganó    1-2    Europa League
9    14/12/2025    16a Jornada    West Ham United    Visitante    Ganó    2-3    Premier
10    21/12/2025    17a Jornada    Manchester United    Local    Ganó    2-1    Premier

 

Este registro actual pone al equipo de Emery a las puertas de quebrar un récord histórico del club. La última vez que el Aston Villa había logrado una seguidilla similar como equipo de primera división fue en marzo de 1914.

En aquella oportunidad, hace ya 111 años, el equipo encadenó 11 victorias consecutivas entre el 10 de enero y el 14 de marzo, venciendo a clubes como Chelsea, Manchester United y Sheffield Wednesday en el marco de la Liga y la FA Cup.

 

-    Fecha    Condición    Rival   Jornada    Resultado    Marcador    Torneo
0    03/01/1914    Visitante    Blackburn Rovers    22. Jornada    Empató    0-0    Liga
1    10/01/1914    Local    Stoke City    Primera ronda    Ganó    4-0    FA CUP
2    17/01/1914    Local    Sunderland AFC    23. Jornada    Ganó    5-0    Liga
3    24/01/1914    Visitante    Everton FC    24. Jornada    Ganó    1-4    Liga
4    31/01/1914    Visitante    Exeter City    Segunda ronda    Ganó    1-2    FA CUP
5    07/02/1914    Local    West Bromwich Albion    25. Jornada    Ganó    2-0    Liga
6    14/02/1914    Visitante    Sheffield Wednesday    26. Jornada    Ganó    2-3    Liga
7    21/02/1914    Local    West Bromwich Albion    Octavos de final    Ganó    2-1    FA CUP
8    25/02/1914    Local    Bolton Wanderers    27. Jornada    Ganó    1-0    Liga
9    28/02/1914    Visitante    Chelsea FC    28. Jornada    Ganó    0-3    Liga
10    07/03/1914    Visitante    Sheffield Wednesday    Cuartos de final    Ganó    0-1    FA CUP
11    14/03/1914    Visitante    Manchester United    30. Jornada    Ganó    0-6    Liga
0    18/03/1914    Local    Oldham Athletic    29. Jornada    Empató    0-0    Liga
 

Con un rendimiento que roza la perfección, habiendo ganado 16 de sus últimos 18 partidos jugados, el Aston Villa ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en un candidato serio. El mensaje para el resto de la liga es contundente: el equipo del "Dibu" Martínez tiene la memoria histórica y el nivel futbolístico necesario para pelear en lo más alto hasta el final de la temporada.

